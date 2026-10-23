Acidente entre caminhão e motocicleta deixa dois feridos em Castelo

Um caminhão tombou e atingiu uma motocicleta em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (23) na ES 166, na serra da localidade de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista e o piloto da moto ficaram feridos e foram socorridos para hospitais da região.





O acidente aconteceu na Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Segundo as informações apuradas pelos militares no local, o caminhoneiro contou que perdeu os freios enquanto descia a serra. Em seguida, o veículo tombou e percorreu aproximadamente 50 metros pela pista, atingindo uma motocicleta que trafegava no sentido contrário.





As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) prestaram socorro aos dois condutores. O motorista do caminhão se feriu nos braços e havia a possibilidade de traumatismo cranioencefálico, além de ele estar sentindo dores nas pernas e nas costas. Já o motociclista apresentava suspeita de fraturas nos punhos, no fêmur e na mandíbula, e lesões dentárias.





O caminhoneiro foi encaminhado ao Hospital Municipal de Castelo, enquanto o motociclista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Por conta do estado de saúde das vítimas, não foi possível realizar os testes de alcoolemia em nenhum dos condutores.





O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) atuou na sinalização e na organização do tráfego, além de providenciar a limpeza da pista até a remoção do caminhão. As equipes policiais permaneceram no local para a segurança do tráfego.