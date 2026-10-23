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Trânsito

Motociclista morre após acidente na ES 487 em Rio Novo do Sul

Testemunha relatou que Aldemir da Silva tentou fazer uma ultrapassagem, bateu em um carro, caiu na pista e acabou colidindo com um caminhão

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 09:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 out 2026 às 09:27
Aldemir da Silva morreu na tarde de quinta-feira (22) na ES 487
Aldemir da Silva morreu na tarde de quinta-feira (22) na ES 487 Crédito: Reprodução

Um homem de 60 anos, identificado como Aldemir da Silva, morreu na tarde de quinta-feira (22) na rodovia ES 487, na localidade de Fazenda Santa Helena, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, após um acidente envolvendo um carro, um caminhão e a motocicleta que a vítima pilotava.


De acordo com a Polícia Militar, a motorista do carro, de 48 anos, contou que Aldemir seguia no sentido Itapemirim e ela em direção a Rio Novo do Sul. A mulher narrou que o piloto tentou ultrapassar um caminhão e acabou batendo no automóvel dela. Após a queda, o motociclista teria colidido também contra o caminhão que trafegava no sentido contrário.


Segundo a polícia, o caminhoneiro, de 49 anos, parou para prestar socorro. Ele relatou que presenciou a situação, mas afirmou não ter participado da colisão. A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local e a perícia foi acionada. Os dois motoristas passaram por testes do bafômetro, que deram resultado negativo.


A motocicleta estava com o licenciamento vencido e foi guinchada. Já os dois veículos foram liberados. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.


A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

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