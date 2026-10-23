Médico morre após colisão entre carreta e caminhonete na BR 101, em Fundão

Um médico, identificado como Freddy Rojas Burgoa, morreu após uma colisão entre uma carreta e uma caminhonete na noite de quinta-feira (22), no km 233 da BR 101, em Fundão. O acidente aconteceu por volta das 22h30.





Segundo a Prefeitura do município, Freddy era ginecologista, obstetra e clínico geral.