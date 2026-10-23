Médico morre após colisão entre carreta e caminhonete na BR 101, em Fundão

Um médico, identificado como Freddy Rojas Burgoa, morreu após uma colisão entre uma carreta e uma caminhonete na noite de quinta-feira (22), no km 233 da BR 101, em Fundão. O acidente aconteceu por volta das 22h30.
Segundo a Prefeitura do município, Freddy era ginecologista, obstetra e clínico geral.
A administração municipal publicou uma nota de pesar lamentando a morte do profissional.
“Com carinho, dedicação e compromisso, contribuiu para a saúde de inúmeras famílias e deixou sua marca na história de Fundão”, destacou.
Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe médica confirmou a morte do condutor da caminhonete ainda no local.
A perícia da Polícia Cientifíca e a equipe do Serviço Médico Legal (SML), de Linhares, foram acionadas às 23h19 para realizar os procedimentos necessários e a remoção do corpo.
A dinâmica do acidente não foi informada.