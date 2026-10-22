Carga cai sobre cabine de caminhão após acidente em Águia Branca

O motorista de um caminhão que transportava manilhas ficou ferido em um acidente em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ele relatou que os freios falharam, fazendo com que o veículo colidisse contra árvores e um radar eletrônico. Com o impacto, a carga caiu sobre o cabine do caminhão.





O acidente aconteceu na localidade de Ebenezer, e chovia naquele momento. O motoriosta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.