Dono de hamburgueria morre em acidente em Guarapari

Um empresário morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e um caminhão em Guarapari, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (22). A colisão ocorreu na Rodovia Paulo Borges, na localidade de Lameirão.





Segundo a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Ralfe Almeida Chaves, de 38 anos. Ele era dono de uma hamburgueria.





De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que iniciou uma ultrapassagem, mas percebeu que três motos vinham no sentido contrário. Segundo ele, ao tentar retornar à faixa ou desviar para o acostamento, notou que duas motos seguiam por esse lado e não conseguiu evitar a batida. Acrescentou ainda que Ralfe estaria em alta velocidade.