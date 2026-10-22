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Dono de hamburgueria morre em acidente em Guarapari

Empresário tinha 38 anos e pilotava uma moto. Motorista do caminhão envolvido na colisão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 out 2026 às 17:20
Homem morre em acidente em Guarapari
Leitor | A Gazeta

Um empresário morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e um caminhão em Guarapari, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (22). A colisão ocorreu na Rodovia Paulo Borges, na localidade de Lameirão. 


Segundo a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Ralfe Almeida Chaves, de 38 anos. Ele era dono de uma hamburgueria.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que iniciou uma ultrapassagem, mas percebeu que três motos vinham no sentido contrário. Segundo ele, ao tentar retornar à faixa ou desviar para o acostamento, notou que duas motos seguiam por esse lado e não conseguiu evitar a batida. Acrescentou ainda que Ralfe estaria em alta velocidade. 

Ralfe Almeida, de 38 anos, morreu em um acidente em Guarapari
Ralfe Almeida, de 38 anos Redes Sociais

O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool, e foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para prestar depoimento. 


O corpo de Ralfe foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.

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