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Segundo turno

Em dúvida sobre o voto para o governo do ES? Compare as propostas de Ricardo e Pazolini

Lançada por A Gazeta, plataforma Compare e Vote inclui planos dos candidatos que disputam em segundo turno o Palácio Anchieta, distribuídos em 12 áreas temáticas

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 16:26

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 out 2026 às 16:26

No próximo domingo (25), os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas para decidir quem vai estar à frente do Palácio Anchieta nos próximos quatro anos. Mais votados no primeiro turno, seguem na disputa o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição.


No primeiro turno, Pazolini terminou com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo ficou com 34,06%. Mas você conhece os planos de cada um deles para o governo? Sabe a diferença entre as promessas para áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura?


Para ajudar o eleitor a decidir seu voto e conhecer mais a fundo as intenções dos candidatos, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos.


Todas as informações da ferramenta foram retiradas dos planos de governo enviados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral. 


Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta debruçou-se sobre os programas de governo dos candidatos e organizou todo o conteúdo em 12 áreas temáticas. 


Ao entrar na plataforma, basta selecionar o cargo (governador), escolher os candidatos  na disputa para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interessem dentre estas:: assistência social, cultura e esporte, economia, educação, emprego e habitação, gestão e inovação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, transporte e mobilidade e turismo.  


Acesse abaixo a ferramenta:

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