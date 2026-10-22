Em dúvida sobre o voto para o governo do ES? Compare as propostas de Ricardo e Pazolini

No próximo domingo (25), os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas para decidir quem vai estar à frente do Palácio Anchieta nos próximos quatro anos. Mais votados no primeiro turno, seguem na disputa o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição.





No primeiro turno, Pazolini terminou com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo ficou com 34,06%. Mas você conhece os planos de cada um deles para o governo? Sabe a diferença entre as promessas para áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura?





Para ajudar o eleitor a decidir seu voto e conhecer mais a fundo as intenções dos candidatos, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos.





Todas as informações da ferramenta foram retiradas dos planos de governo enviados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.





Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta debruçou-se sobre os programas de governo dos candidatos e organizou todo o conteúdo em 12 áreas temáticas.





Ao entrar na plataforma, basta selecionar o cargo (governador), escolher os candidatos na disputa para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interessem dentre estas:: assistência social, cultura e esporte, economia, educação, emprego e habitação, gestão e inovação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, transporte e mobilidade e turismo.





Acesse abaixo a ferramenta: