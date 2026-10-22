Ossada encontrada em Vitória é de origem animal, diz perícia

A ossada encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, é de origem animal, informou a Polícia Científica após a realização de exames periciais no Instituto Médico-Legal (IML) da Capital.





Os restos mortais foram encontrados na manhã de quarta-feira (21), junto a um chinelo, uma camiseta e um short.





Inicialmente, a Polícia Civil informou que havia a suspeita de que a ossada fosse de uma mulher. No entanto, o laudo elaborado pelo médico-legista da Polícia Científica apontou que os restos mortais eram de origem animal.