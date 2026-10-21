Ossada é encontrada em área de mata em Vitória

Uma ossada foi encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, junto aos restos mortais foram localizados um chinelo, uma camiseta e um short.
Inicialmente, a corporação informou que havia a suspeita de que a ossada fosse de uma mulher, mas a confirmação dependia de exames periciais da Polícia Científica. Os materiais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.
Um dia após a publicação da notícia, a Polícia Científica informou que, conforme laudo do médico-legista, os restos mortais eram de origem animal.
Atualização
22/10/2026
O título e o texto desta reportagem foram alterados após a divulgação do resultado do laudo pericial realizado no IML.