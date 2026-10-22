Carne roubada na Serra é encontrada até em restaurante; três são presos

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A ossada encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, é de origem animal, informou a Polícia Científica após a realização de exames periciais no Instituto Médico-Legal (IML) da Capital.
Os restos mortais foram encontrados na manhã de quarta-feira (21), junto a um chinelo, uma camiseta e um short.
Inicialmente, a Polícia Civil informou que havia a suspeita de que a ossada fosse de uma mulher. No entanto, o laudo elaborado pelo médico-legista da Polícia Científica apontou que os restos mortais eram de origem animal.
Um homem de 31 anos foi preso após ameaçar pessoas com uma faca de aproximadamente 60 centímetros no Centro de Guarapari, na noite desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a avançar contra um investigador durante a abordagem.
O investigador, lotado na Delegacia Regional de Anchieta, passava pelo local quando foi alertado por um segurança sobre as ameaças. Ao tentar abordar o homem, o policial deu ordem para que ele parasse, mas o suspeito não obedeceu e avançou em sua direção, tentando agredi-lo.
Segundo a Polícia Civil, o homem resistiu à abordagem e tentou se desvencilhar durante a contenção. Com a ajuda do segurança, o investigados conseguiu imobilizá-lo e algemá-lo.
O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência, além da contravenção penal de porte de arma, prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Como ele não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no furto e na negociação de semijoias avaliadas em cerca de R$ 10 mil, no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso foi registrado na quarta-feira (21), depois que uma mulher esqueceu a bolsa com as peças em um mostruário na praça da cidade.
Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos se apropriou da bolsa. Imagens acessadas pelos policiais mostraram o homem negociando o objeto com outro suspeito. O primeiro envolvido foi localizado e detido pouco depois.
O segundo suspeito foi encontrado em um ônibus com destino a Lajinha, em Minas Gerais. Após a abordagem, os militares fizeram novas buscas e localizaram a bolsa escondida atrás de uma lata de lixo em um estabelecimento comercial.
Os dois foram encaminhados à Delegacia de Ibatiba. Segundo a Polícia Civil, um deles foi autuado por furto e o outro por receptação. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional nesta quinta-feira (22).
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um carro no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Ele estava acompanhado de um colega, de 24 anos, que conseguiu escapar dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
Segundo o relato do sobrevivente à Polícia Militar, os dois estavam no veículo à espera de um encontro com um integrante da facção criminosa “Tropa do Urso”. A conversa seria sobre o suposto envolvimento de um familiar do rapaz de 24 anos com o tráfico de drogas.
Enquanto aguardavam, um homem se aproximou e começou a atirar. O sobrevivente correu, mas foi perseguido pelo suspeito, que continuou disparando. O rapaz conseguiu pular o muro de uma residência e pedir ajuda. Ainda conforme o relato, depois dos disparos, ele ouviu uma motocicleta em alta velocidade, que teria sido usada na fuga do atirador.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
Quem deseja ganhar um novo companheiro poderá encontrar um amigo de quatro patas neste sábado (24), na feira de adoção de cães do Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento será realizado das 8h às 13h e terá 20 animais à espera de um novo lar. Todos foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos.
Os cães disponíveis para adoção já estão vermifugados e microchipados. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável pela feira.
A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destaca a responsabilidade envolvida na adoção. “Adotar é assumir a responsabilidade por uma vida. Por isso, buscamos garantir que cada animal encontre um lar seguro, com pessoas dispostas a oferecer cuidado, atenção e condições adequadas para o seu bem-estar”, afirma.
Segundo pesquisa da Agência Brasil publicada em dezembro de 2025, cerca de 30 milhões de animais domésticos vivem em situação de abandono no Brasil. No Espírito Santo, dados do Observatório de Segurança Pública apontam 625 ocorrências de maus-tratos a animais, das quais 472 envolvem cães — o equivalente a 75,5% dos registros.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Wanessa Scardua.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 27 cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (22). O aviso, de perigo potencial, é válido até o fim do dia e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Os municípios abrangidos pelo alerta ficam nas regiões Sul e Serrana do Estado.
Confira a lista completa:
Um homem de 37 anos foi preso na quarta-feira (21), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de matar uma mulher, identificada como Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a pauladas na cabeça dentro da própria casa, no bairro Bela Vista.
O crime aconteceu entre a noite do último dia 14 e a madrugada de 15 de outubro. Zilmara foi encontrada morta em um dos cômodos do imóvel, que estava sem energia elétrica. De acordo com a Polícia Civil, havia marcas de sangue espalhadas pelos demais cômodos da residência.
Após as investigações e a identificação de indícios que ligavam o suspeito ao crime, a Vara Única da Comarca de Mantenópolis expediu um mandado de prisão temporária.
Conforme a Polícia Civil, o homem cumpria pena de 21 anos de reclusão por um latrocínio cometido contra uma idosa em 2008 e estava em liberdade condicional. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.
Um caminhão atingiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, nesta quarta-feira (21). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o posto precisou ser interditado após o acidente. Ninguém ficou ferido. Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta mostram que o muro da unidade foi danificado.
Durante a interdição, os atendimentos agendados serão remarcados para a Unidade Regional de Saúde (URS) de Valparaíso. Segundo a prefeitura, os moradores que precisarem de atendimento também deverão procurar essa unidade.
A reportagem de A Gazeta questionou a prefeitura sobre as circunstâncias do acidente e a previsão de retomada dos atendimentos na UBS de Parque Residencial Laranjeiras, mas ainda não obteve resposta.
Um ônibus com 35 passageiros saiu da pista e sofreu um acidente na ES 257, na região de Morro das Almas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21). De acordo com a Prefeitura de Aracruz, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital São Camilo.
Em nota, o município informou que o ônibus pertence à empresa Cordial e operava a linha Aracruz x Coqueiral, via Fábrica. Ainda segundo a administração municipal, informações preliminares indicam que o motorista teria passado mal enquanto dirigia.
O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, encontrou passageiros que já haviam conseguido sair do veículo. Eles receberam atendimento pré-hospitalar e foram liberados para seguir por meios próprios para unidades de saúde.
O motorista e duas passageiras ainda estavam dentro do ônibus e foram encaminhados para atendimento médico por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do município.
Segundo a Polícia Militar, as informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle do ônibus, saiu da pista e entrou na vegetação às margens da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
Não foram informados o estado de saúde dos feridos e as circunstâncias do acidente.
Um homem identificado como Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 11h, quando um suspeito entrou no estabelecimento e atirou contra a vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe constatou a morte de Pablo no local. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito fugiu após o crime. Policiais realizam buscas para localizá-lo.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha registros policiais anteriores por homicídio, roubo e lesão corporal. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Guaçuí e até o momento, nenhum suspeito foi preso. Detalhes sobre a investigação não serão divulgados no momento, segundo a corporação.