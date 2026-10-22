Carne roubada na Serra é encontrada até em restaurante; três são presos

Três homens, de 30, 42 e 44 anos, foram presos durante uma investigação sobre o roubo de aproximadamente 500 quilos de carne de uma empresa localizada na Rodovia do Contorno , na Serra . As prisões ocorreram na quarta-feira (21) e nesta quinta-feira (22), nos bairros Porto de Cariacica e Nova Rosa da Penha, em Cariacica





Com o auxílio de imagens do Cerco Inteligente, sistema de monitoramento por câmeras, e de dados de rastreamento, os policiais localizaram os dois primeiros suspeitos em um imóvel no bairro Porto de Cariacica, na quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil , as investigações identificaram um carro branco que teria sido utilizado para transportar a mercadoria roubada. O veículo circulava com placas pertencentes a outros automóveis.





No local, foram apreendidos dinheiro, simulacros de arma de fogo, uma balaclava e aparelhos de radiocomunicação.





Durante a investigação, os policiais descobriram que parte da carne roubada já havia sido comercializada. Na quinta-feira (22), um terceiro suspeito, de 44 anos, apontado como comprador da mercadoria, também foi preso.





Na residência dele, foram encontradas nove caixas de carne. Outras três foram localizadas em um restaurante para o qual os produtos haviam sido revendidos. O destino das três caixas restantes ainda é investigado.



