Movimentos de direita no ES fazem atos em apoio a Flávio Bolsonaro e Pazolini

Na véspera do segundo turno da eleição, apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa o governo do Espírito Santo, promoveram atos em apoio aos dois candidatos ao longo deste sábado (24).





Conforme representantes dos movimentos de direita no Espírito Santo, houve manifestações na Grande Vitória e também em cidades do Norte e do Sul do Estado.





No principal ato, uma carreata saiu do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com destino a Camburi, em Vitória. A concentração dos simpatizantes de Flávio Bolsonaro começou por volta do meio-dia, com a saída iniciada às 14h. Veja abaixo galeria com imagens do ato em Vitória: