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Eleições 2026

Movimentos de direita no ES fazem atos em apoio a Flávio Bolsonaro e Pazolini

Carreata de apoiadores dos candidatos à Presidência e ao governo do Estado saiu do Estádio Kleber Andrade e foi até Camburi, neste sábado (24)

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 19:02

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 out 2026 às 19:02

Na véspera do segundo turno da eleição, apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, e de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa o governo do Espírito Santo, promoveram atos em apoio aos dois candidatos ao longo deste sábado (24).


Conforme representantes dos movimentos de direita no Espírito Santo, houve manifestações na Grande Vitória e também em cidades do Norte e do Sul do Estado.


No principal ato, uma carreata saiu do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com destino a Camburi, em Vitória. A concentração dos simpatizantes de Flávio Bolsonaro começou por volta do meio-dia, com a saída iniciada às 14h. Veja abaixo galeria com imagens do ato em Vitória:

Em ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os organizadores do ato em Vitória informaram que a expectativa era que o ato contasse com a participação inicial de cerca de 50 caminhões. 


Com a participação da ex-candidata ao Senado Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta (PL); do ex-deputado federal Gilvan da Federal (PL) e de vereadores eleitos pelo PL, o ato em Vitória foi encerrado no início da noite deste sábado (24).


Ex-candidato a suplente na chapa de Maguinha Malta para o Senado, Diego Cassoto (PL), conversou com a reportagem sobre a série de manifestações apoiando a eleição de Flávio e Pazolini. Conforme o membro do partido de Magno Malta, as manifestações visaram principalmente mostrar a união da direita em torno de projetos políticos semelhantes.

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