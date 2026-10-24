Pazolini x Ricardo: a radiografia da última Quaest antes do segundo turno

O principal dado da pesquisa Quaest para a Rede Gazeta, na véspera do segundo turno da eleição para governador, traz a melhor notícia de todas para o candidato do Republicanos, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini. No cálculo dos votos válidos, o instituto apresenta Pazolini com 55%, contra 45% do candidato do MDB, o atual governador, Ricardo Ferraço. É uma vantagem de 10 pontos, diferença importante a menos de 24 horas da abertura das seções eleitorais.





A sondagem, assim, consolida o favoritismo de Pazolini, carregado por ele desde que saiu do primeiro turno, no dia 4, com 49,65% dos votos válidos nas urnas, mais de 15 pontos à frente de Ricardo, que obteve 34,06%. Mas não permite dizer que o jogo está encerrado.





Segundo a Quaest, para 86% dos 2.154 entrevistados, a escolha do voto é definitiva, enquanto 13% admitem mudar até o encontro com a urna. Entre os eleitores de Ricardo, 13% dizem que podem mudar. Entre os de Pazolini, são 12%.





Independentemente da intenção de voto, 59% acreditam que Pazolini vencerá, enquanto 26% creem que será o atual governador.





Por outro lado, o levantamento contém sinais relevantes de crescimento de Ricardo em alguns indicadores. Os mais importantes são a intenção espontânea de voto e, principalmente, a estimulada.





Na espontânea, quando o entrevistado não tem acesso aos nomes dos candidatos, Pazolini manteve os 35% de menções obtidos na pesquisa anterior da série, no dia 14 de outubro. Já Ricardo cresceu 5 pontos, passando de 27% para 32%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados na espontânea.





Já na estimulada, a campanha do atual governador encontra a melhor notícia. A vantagem de Pazolini, que era de 9 pontos na rodada anterior, agora se estreitou para apenas 4 pontos.





No dia 14 de outubro, Pazolini tinha 47% da intenção estimulada, ante 38% de Ricardo. O ex-prefeito oscilou um pouco para baixo, enquanto Ricardo oscilou um pouco para cima. Agora, Pazolini tem 45%, contra 41% de Ricardo. Considerando a margem de erro da sondagem, essa diferença de 4 pontos entre eles configura empate técnico na estimulada.





Neste ponto, o leitor pode se perguntar: ora, se há empate técnico de 4 pontos na estimulada (45% a 41%), o que explica a vantagem de 10 pontos (55% a 45%) a favor de Pazolini quando se convertem os votos totais em votos válidos? A resposta está na metodologia adotada pela Quaest.





De acordo com o instituto, “para estimar os votos válidos, a Quaest utiliza um modelo de likely voters (eleitores prováveis), que considera apenas os eleitores que têm alta chance de, de fato, irem votar amanhã”. É a partir dessa ponderação que a Quaest estima que Pazolini tem 55% em votos válidos, enquanto Ricardo tem 45%.





Como se verá a seguir, Ricardo cresceu muito, nos últimos dez dias, entre idosos e eleitores que têm só o fundamental. São eleitores que têm maior probabilidade de se absterem (ou seja, eleitores “não tão prováveis”, considerando a metodologia de likely voters da Quaest).