Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi, mas sem passarela

Essa obra é a segunda etapa da urbanização do Canal de Camburi, que teve sua primeira parte entregue três meses atrás, quando o município beneficiou os bairros Praia do Canto e Barro Vermelho, no trecho entre as Pontes de Camburi e a Rua Moacir Strauch.





Assim como a segunda fase não entregou todo o projeto, faltando a passarela, a primeira fase também não está totalmente concluída. A Prefeitura de Vitória ainda precisa finalizar a construção de duas edificações para uso comercial, além de uma peixaria. Porém já lançou o edital de concessão para um polo gastronômico no local.