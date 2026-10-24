Vitória entrega mais 1 km de deque no Canal de Camburi, mas sem passarela

A orla do Canal de Camburi, em Vitória, ganhou mais uma etapa concluída, desta vez com a entrega do trecho que atende aos bairros Jardim da Penha e Pontal de Camburi. A prefeitura entregou mais um quilômetro de deque compartilhado para pedestres e ciclistas, construído sobre a água e equipado com atracadouros para barcos e lanchas.
O município afirma que os módulos metálicos que vão compor a passarela já começaram a ser fabricados. Assim que estiverem prontos serão içados sobre o Canal de Camburi, conectando os dois lados.
Essa obra é a segunda etapa da urbanização do Canal de Camburi, que teve sua primeira parte entregue três meses atrás, quando o município beneficiou os bairros Praia do Canto e Barro Vermelho, no trecho entre as Pontes de Camburi e a Rua Moacir Strauch.
Assim como a segunda fase não entregou todo o projeto, faltando a passarela, a primeira fase também não está totalmente concluída. A Prefeitura de Vitória ainda precisa finalizar a construção de duas edificações para uso comercial, além de uma peixaria. Porém já lançou o edital de concessão para um polo gastronômico no local.
Essas duas etapas — Praia do Canto e Jardim da Penha — fazem parte do programa Vitória de Frente para o Mar, que prevê mais de R$ 390 milhões de investimento nessas e em outras obras sobre o Canal de Camburi. Entre elas está o trecho finalizado e entregue em agosto deste ano, no entorno da Ponte da Passagem, do lado do bairro Pontal de Camburi.
R$ 390 MILHÕES
É a soma dos investimentos na urbanização do Canal de Camburi.
Já as obras que ficam do outro lado da ponte, entre os bairros Santa Luiza e Andorinhas, estão previstas para serem concluídas ainda neste ano.
Para conectar os dois lados e permitir que os 3,3 quilômetros de passeio público para pedestres e ciclistas seja construído sobre o Canal de Camburi, o município está com edital em andamento para contratar a intervenção que contemplará o trecho entre a Rua Alberto Bela Rosa e a Ponte da Passagem.
Essa nova etapa vai conectar as orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi, totalizando aproximadamente 32 mil metros quadrados de área urbanizada. A abertura da licitação eletrônica está marcada para o próximo dia 5 de novembro.
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