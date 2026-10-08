Vitória lança edital para concessão de polo gastronômico e guarderia náutica

Durante o lançamento, a prefeita de Vitória, Cris Samorini, afirmou que a intenção da administração municipal é utilizar as concessões não apenas para gerar receita, mas também para criar atividades que movimentem os espaços e contribuam para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.





“Passou da época já de só entregar equipamentos para concessão e que não gera resultado para a cidade”, afirmou.





De acordo com a prefeita, a proposta é estabelecer metas e indicadores para acompanhar os resultados dos empreendimentos. No caso da guarderia, ela citou a previsão de calendário de competições e outras programações para estimular o turismo de experiência e o desenvolvimento da economia do mar.





Para o polo gastronômico, Cris afirmou que a expectativa é que os cinco restaurantes tenham diferenciais capazes de atrair moradores e visitantes e gerar emprego e renda.





A previsão apresentada pela prefeita é que a guarderia náutica possa começar a operar ainda em 2026. Já os estabelecimentos do polo gastronômico devem entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2027, após a conclusão das obras e a realização das adequações necessárias pelos concessionários.





Os editais, termos de referência, anexos e plantas dos empreendimentos estão disponíveis nos canais oficiais da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).