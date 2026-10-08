Vitória lança edital para concessão de polo gastronômico e guarderia náutica

A Prefeitura de Vitória lançou, nesta quarta-feira (7), os editais para a concessão de dois novos equipamentos na orla da Capital: o Espaço de Convivência e Polo Gastronômico Ronaldo Vieira do Nascimento, no Canal de Camburi, e a Guarderia Náutica da Praça dos Desejos, na Enseada do Suá. Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do município.
A proposta da municipalidade é entregar a gestão dos espaços à iniciativa privada para operação, manutenção e exploração econômica dos empreendimentos. Segundo a apresentação da prefeitura, a estratégia busca utilizar os equipamentos para estimular turismo, geração de emprego e renda e atividades ligadas à gastronomia e à economia do mar.
No Canal de Camburi, o edital prevê a concessão de cinco unidades comerciais em um único lote. Juntas, elas somam 2.110 metros quadrados de área comercial e integram um complexo de mais de 30 mil metros quadrados, que também conta com marina, rampas, deques flutuantes, passarelas, praça de eventos, arquibancadas, estacionamentos e áreas verdes.
A empresa ou entidade vencedora ficará responsável pela gestão integrada do conjunto, incluindo a seleção e organização dos operadores de cada unidade, além da conservação e manutenção dos espaços comerciais. Já áreas como marina, rampas, deques, passarelas, praça de eventos, arquibancadas, estacionamentos e áreas verdes continuarão públicas e de uso comum.
O modelo prevê que os estabelecimentos possam abrigar restaurantes, bistrôs, cafés, wine bars, cervejarias artesanais, gastrobares, empórios, negócios de produtos regionais, economia criativa e atividades ligadas ao turismo náutico.
Veja imagens do projeto do polo gastronômico.
A concessão terá prazo de dez anos, prorrogável, e a outorga mínima mensal — valor que a empresa vencedora deverá pagar ao município pelo direito de explorar o espaço — será de R$ 116.524,99 pelas cinco unidades. A seleção será feita por licitação eletrônica, com disputa por lances crescentes e critério de maior oferta.
O edital prevê ainda que a cobrança da outorga comece somente após o início efetivo da operação, além da possibilidade de compensação dos investimentos de implantação no valor da outorga.
Na Praça dos Desejos, a concessão será destinada à operação, gestão, manutenção, conservação e exploração econômica da guarderia náutica. O espaço tem aproximadamente 1.400 metros quadrados de área total e 1.029 metros quadrados de área construída, com capacidade para cerca de 610 embarcações e equipamentos náuticos não motorizados.
O prédio conta com recepção, administração, vestiários acessíveis, oficina, mezanino de armazenagem e áreas de lavagem. O modelo de negócio previsto inclui guarda de embarcações, escola e aluguel de equipamentos para esportes náuticos, loja e serviços de manutenção, além da realização de eventos e competições.
Veja imagens do projeto da guarderia.
Para a guarderia, a outorga mínima mensal é de R$ 27.625, com concessão pelo período de dez anos, também prorrogável. A licitação será eletrônica, pelo critério de maior oferta, e o vencedor terá até 30 dias para iniciar a operação.
Entre as exigências de qualificação técnica estão:
experiência em gestão náutica, com comprovação de atuação em guarderia, marina de pequeno porte, centro náutico ou clube de remo;
operação de mais de 300 embarcações não motorizadas ou 200 embarcações motorizadas;
mais de 200 usuários ativos por mês;
pelo menos três anos de atuação em modalidades como remo, canoagem, vela ou stand up paddle;
participação em pelo menos dois eventos náuticos organizados ou apoiados nos últimos dois anos.
De acordo com os avisos publicados no Diário Oficial, o acolhimento das propostas e da documentação de habilitação para as duas concessões começa nesta quinta-feira (8), às 10h.
No caso da guarderia náutica, as propostas poderão ser apresentadas até as 9h30 do dia 3 de novembro, quando também ocorrerão a abertura das propostas e a sessão de disputa, a partir das 10h. Para o Polo Gastronômico do Canal de Camburi, o prazo para entrega das propostas termina às 12h do dia 3 de novembro, com a disputa marcada para às 14h.
Durante o lançamento, a prefeita de Vitória, Cris Samorini, afirmou que a intenção da administração municipal é utilizar as concessões não apenas para gerar receita, mas também para criar atividades que movimentem os espaços e contribuam para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.
“Passou da época já de só entregar equipamentos para concessão e que não gera resultado para a cidade”, afirmou.
De acordo com a prefeita, a proposta é estabelecer metas e indicadores para acompanhar os resultados dos empreendimentos. No caso da guarderia, ela citou a previsão de calendário de competições e outras programações para estimular o turismo de experiência e o desenvolvimento da economia do mar.
Para o polo gastronômico, Cris afirmou que a expectativa é que os cinco restaurantes tenham diferenciais capazes de atrair moradores e visitantes e gerar emprego e renda.
A previsão apresentada pela prefeita é que a guarderia náutica possa começar a operar ainda em 2026. Já os estabelecimentos do polo gastronômico devem entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2027, após a conclusão das obras e a realização das adequações necessárias pelos concessionários.
Os editais, termos de referência, anexos e plantas dos empreendimentos estão disponíveis nos canais oficiais da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).