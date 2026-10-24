Apoiadores de Lula atravessam a Terceira Ponte em último ato de campanha no ES

Na véspera do segundo turno das Eleições 2026, apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas no último ato da campanha pela reeleição do presidente. Os manifestantes se concentraram na tarde deste sábado (24) na Praça do Papa, em Vitória, e seguem em direção a Vila Velha pela Terceira Ponte.
Crianças, adultos e idosos participaram do ato e tomaram a ponte, usando as cores vermelha, do Partido dos Trabalhadores, mas também o verde e amarelo, resgatando símbolos nacionais para o movimento pró-Lula. Os manifestantes seguiram um trio elétrico, que toca jingles da campanha presidencial.
A votação será realizada neste domingo (25). Em busca do quarto mandato presidencial, Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.
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