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Eleições 2026

Apoiadores de Lula atravessam a Terceira Ponte em último ato de campanha no ES

Apoiadores do presidente se concentraram na Praça do Papa, em Vitória, e seguiram a pé e de bicicleta em direção a Vila Velha, neste sábado (24)

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 17:02

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 out 2026 às 17:02
Na véspera do segundo turno das Eleições 2026, apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas no último ato da campanha pela reeleição do presidente. Os manifestantes se concentraram na tarde deste sábado (24) na Praça do Papa, em Vitória, e seguem em direção a Vila Velha pela Terceira Ponte

Crianças, adultos e idosos participaram do ato e tomaram a ponte, usando as cores vermelha, do Partido dos Trabalhadores, mas também o verde e amarelo, resgatando símbolos nacionais para o movimento pró-Lula. Os manifestantes seguiram um trio elétrico, que toca jingles da campanha presidencial. 

A votação será realizada neste domingo (25). Em busca do quarto mandato presidencial, Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. 

Leia mais sobre Eleições:

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