Os desafios diante do governador eleito do ES

Diante desse cenário nacional, também aqui no Espírito Santo o governador eleito vai precisar dizer aos capixabas, tanto na diplomação em 18 de dezembro quanto na posse em 6 de janeiro de 2027, como vai lidar com um cenário nacional adverso que tem óbvias repercussões no Estado.





O nome do jogo é ancoragem das expectativas.





No caso local, há uma peculiaridade que precisa ser abordada pelo governador eleito. Trata-se do problema do fim dos incentivos fiscais em 2033, que tem repercussão no modelo de desenvolvimento do Estado.





Esse tema já vem sendo tratado pelo governo estadual, pelas federações empresariais e pelas lideranças políticas e empresariais capixabas. Medidas práticas já estão em curso. Trata-se de pactuar a sua evolução diante dos resultados das eleições presidenciais, das eleições no Congresso Nacional, e das eleições estaduais.





A outra peculiaridade da maior relevância no ES é o fato de que as políticas públicas de governo, ao longo dos últimos 24 anos, tornaram-se políticas de Estado. Resultantes de pactuação democrática com a sociedade civil organizada.





Vale mencionar.





No Espírito Santo, a gestão da economia tornou-se uma agenda de Estado, combinando incentivos e instrumentos regionais e federais. Resultou na mudança gradual do perfil da economia estadual. Avançou na direção da diversificação e da inovação. Para superar a condição de plataforma de exportação de commodities. Impulsionando o modelo de cadeias produtivas e o avanço da logística. Com alianças com o capital regional, capital nacional e capital internacional. Modelos tripartite de atração de investimentos.





Na educação, o Espírito Santo também desenhou e implementou ao longo dos anos uma política pública de Estado. A concepção da gestão em rede da educação. Na prática, é um pacto pela educação em mutação constante. Ênfase nas capacidades cognitivas, nas competências socioemocionais e na especialização. Educação integral. E especialização de mão de obra. É, óbvio, um processo permanente de mutação e modernização – como em toda política pública. Os índices de avaliação da educação evoluíram e são positivos.