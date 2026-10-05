Uma “onda azul” chegou à maioria dos estados brasileiros. Gerada a partir das manifestações de 2013 e configurada a partir de 2018 com a eleições de Jair Bolsonaro, a onda conservadora mostrou agora que será longa.





Em 2002 o Brasil teve a “onda vermelha”, com Lula. Agora é a onda azul, com Flavio Bolsonaro. Apoiado pelo antipetismo crescente e estrutural e pelo mundo digital do Partido Digital Bolsonarista, para além do PL.





A onda conservadora será longa. O bolsonarismo nacionalizou a campanha de governadores e impulsionou a polarização ao limite. O centro político foi mais uma vez “conquistado” pelo bolsonarismo.





A onda azul conquistou os governos dos maiores estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. E pode conquistar ainda o Rio de Janeiro.