Quem zerou na eleição? 7 candidatos não receberam nem o próprio voto

Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 sem nenhum voto computado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes aparecem nos resultados oficiais de cinco Estados:
- Acre
- Goiás
- Pará
- Pernambuco
- Roraima
Em todos os cinco Estados, 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual. Os sete candidatos constam como "não eleito" nos resultados.
Acre
- Renilda Rocha (Solidariedade)
- Dr. Pedro Benevides (PRD)
Goiás
- Raimundo Aguiar (DC)
Pará
- Luiz Damião (DC)
- Chagas Enfermeiro (DC)
Pernambuco
- os dois candidatos são do Mobiliza: Mouracia e Luis Augusto. Nos dois casos, as candidaturas constam como “anuladas sub judice”, ou seja, ainda está em análise pela Justiça.
Foram considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.
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