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Eleições 2026

Quem zerou na eleição? 7 candidatos não receberam nem o próprio voto

Nomes aparecem nos resultados oficiais de cinco estados do Brasil

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:32

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

05 out 2026 às 15:32

Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 sem nenhum voto computado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes aparecem nos resultados oficiais de cinco Estados:

  • Acre
  • Goiás
  • Pará
  • Pernambuco
  • Roraima

Em todos os cinco Estados, 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual. Os sete candidatos constam como "não eleito" nos resultados.

Acre

  • Renilda Rocha (Solidariedade)
  • Dr. Pedro Benevides (PRD)

Goiás

  • Raimundo Aguiar (DC)

Pará 

  • Luiz Damião (DC)

Roraima
  • Chagas Enfermeiro (DC)

Pernambuco

  • os dois candidatos são do Mobiliza: Mouracia e Luis Augusto. Nos dois casos, as candidaturas constam como “anuladas sub judice”, ou seja, ainda está em análise pela Justiça.

Foram considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

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