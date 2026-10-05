Seis vereadores de 1º mandato são eleitos deputados estaduais no ES

Entre os 16 deputados estaduais eleitos no domingo (4) para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), seis são vereadores que estão no primeiro mandato, tendo sido eleitos em 2024.





São eles:

Pastor Dinho Souza (PL), da Serra;

Thiago Garrocho, conhecido como Thiago do Casalpolicial (PL), de Guarapari;

Dárcio Bracarense (PL), de Vitória;

Dr. Vitor Louzada (PL), de Colatina;

Açucena (PT), de Cariacica;

Dr. Fernando Santório (PP), de Cariacica.





Desses seis vereadores, quatro foram eleitos para o Legislativo capixaba já na segunda eleição que disputaram: pastor Dinho, Thiago do Casalpolicial, Açucena e Dr. Fernando Santório.





Franco Fiorot, eleito deputado estadual pelo Podemos, também chegou à Ales na segunda disputa eleitoral. Em 2024, ele foi eleito vice-prefeito de Linhares, na chapa de Lucas Scaramussa.





Há também quem tenha sido eleito para o Legislativo capixaba no domingo (4) disputando a primeira eleição. É o caso de Jeesala Coutinho (MDB), advogada e filha do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho. E também o do delegado Leandro Sperandio (Podemos), que também tem Aracruz como reduto eleitoral.





Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales nas Eleições 2026. Dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo.





O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSOL e União elegeram um representante, cada um.





Confira o perfil dos deputados estaduais eleitos do Espírito Santo.