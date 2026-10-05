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Eleições 2026

Seis vereadores de 1º mandato são eleitos deputados estaduais no ES

Vereadores de Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari e Colatina conquistam vaga no Legislativo capixaba

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 11:18

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 out 2026 às 11:18
Os vereadores de primeiro mandato que estão eleitos na Ales
Os vereadores de primeiro mandato que estão eleitos na Ales Arte AG

Entre os 16 deputados estaduais eleitos no domingo (4) para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), seis são vereadores que estão no primeiro mandato, tendo sido eleitos em 2024.


São eles:

  • Pastor Dinho Souza (PL), da Serra; 
  • Thiago Garrocho, conhecido como Thiago do Casalpolicial (PL), de Guarapari; 
  • Dárcio Bracarense (PL), de Vitória; 
  • Dr. Vitor Louzada (PL), de Colatina; 
  • Açucena (PT), de Cariacica; 
  • Dr. Fernando Santório (PP), de Cariacica.  


Desses seis vereadores, quatro foram eleitos para o Legislativo capixaba já na segunda eleição que disputaram: pastor Dinho, Thiago do Casalpolicial, Açucena e Dr. Fernando Santório.


Franco Fiorot, eleito deputado estadual pelo Podemos, também chegou à Ales na segunda disputa eleitoral. Em 2024, ele foi eleito vice-prefeito de Linhares, na chapa de Lucas Scaramussa.


Há também quem tenha sido eleito para o Legislativo capixaba no domingo (4) disputando a primeira eleição. É o caso de Jeesala Coutinho (MDB), advogada e filha do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho. E também o do delegado Leandro Sperandio (Podemos), que também tem Aracruz como reduto eleitoral. 


Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales nas Eleições 2026. Dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo.


O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT  com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSOL e União elegeram um representante, cada um.


Confira o perfil dos deputados estaduais eleitos do Espírito Santo.

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