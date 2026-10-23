Muita munição, nenhuma bala de prata: como foi o debate entre Pazolini e Ricardo no 2º turno

Muitas munições disparadas. Nenhuma bala de prata. Assim podemos resumir o debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo realizado pela TV Gazeta na noite de quinta-feira (22).





O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) dispararam vários petardos um contra o outro, mas nada com potencial para provocar uma grande reviravolta na reta final do pleito.





Foi o último e único embate entre eles no segundo turno, uma vez que Pazolini não compareceu aos demais.





Aliás, a equipe do candidato do Republicanos só confirmou que ele iria participar do debate às 20h15, pouco antes de o ex-prefeito chegar à Rede Gazeta. O debate começou às 22h30.









Se Pazolini não tivesse aparecido, esta coluna destacaria que o ex-prefeito privou os eleitores da possibilidade de comparar diretamente os dois candidatos em uma fase decisiva do processo eleitoral.





Ele passaria até uma imagem de arrogância, imbuída do clima de "já ganhou", considerando que foi o candidato mais votado no primeiro turno, com ampla vantagem.





A ausência dele poderia ocorrer por razões pragmáticas, para não ficar sob a mira de um adversário que não tem nada a perder.





Mas o ex-prefeito decidiu prestigiar o debate e ficar frente a frente com Ricardo.





Mais ou menos. Pazolini não olhou diretamente para o governador em nenhum momento. Os dois puderam caminhar livremente pelo estúdio da TV Gazeta e ficaram bem próximos, mas o republicano preferiu evitar o contato visual com o adversário.



