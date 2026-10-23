Segurança domina debate da TV Gazeta, com troca de farpas entre Ricardo e Pazolini

No último debate da TV Gazeta antes do segundo turno, a segurança pública dominou o início das discussões entre os candidatos ao governo do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) trocaram farpas e acusações durante o embate, realizado entre a noite de quinta-feira (22) e o início da madrugada desta sexta (23), mas também trataram de temas como alianças políticas, saúde e educação. A votação para escolher quem dos dois vai comandar o Estado acontece no próximo domingo (25).





No primeiro bloco, cada um dos candidatos teve 13 minutos para falar. O tempo deveria ser usado por eles para fazer perguntas e responder, administrando o próprio cronômetro. Pazolini foi sorteado para começar e o foco já teve início em segurança pública.





O candidato republicano retomou uma denúncia de cobrança de uma espécie de pedágio, trazida pela colunista Vilmara Fernandes, por grupos criminosos em comunidades do Estado. Ricardo respondeu que as declarações de Pazolini não seriam uma ofensa a ele, mas ao trabalho das forças de segurança capixaba.





O emedebista defendeu os policiais e o ex-prefeito de Vitória também disse que reconhece o trabalho policial, mas voltou a falar de defasagem nas equipes. Ricardo negou que o quadro da segurança pública esteja defasado, destacou concursos realizados e lembrou de indicadores favoráveis na área, como a redução do número de homicídios: o primeiro semestre registrou o menor índice em 30 anos.





Pazolini, então, criticou o fato de o Espírito Santo apresentar um número elevado de feminicídios, maior que os demais do Sudeste. O governador pontuou que os Estados vizinhos tiveram aumento nos indicadores de mortes de mulheres em comparação aos registros capixabas.





Os dois candidatos ainda fizeram menções às áreas da saúde e educação. Ricardo observou que, em Vitória, Pazolini não conseguiu entregar nenhuma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), apesar de ter prometido enquanto era prefeito. Também reportou que, mesmo com um orçamento elevado no município, o desempenho da educação na Capital é menor do que outras cidades capixabas.





Em contraponto, o republicano destacou a qualidade na assistência em saúde de Vitória e ressaltou que a área educacional avançou 24 posições desde 2021.