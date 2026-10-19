2º turno: Na reta final, Arnaldinho retoma apoio explícito a Ricardo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), saiu do modo silencioso e fez mais uma declaração pública de apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo Palácio Anchieta.





Arnaldinho foi um esforçado cabo eleitoral de Ricardo no primeiro turno, mas no segundo, adotou uma postura discreta.









Desde o resultado da votação do último dia 4, o prefeito não havia nem feito publicações nas redes sociais em prol da eleição do governador.





Na noite desta segunda-feira (19), contudo, o tucano voltou à carga.





"Meu candidato é Ricardo Ferraço. Ele tem experiência, conhece os desafios do nosso estado e tem compromisso com o desenvolvimento de Vila Velha e de todo o Espírito Santo", afirmou Arnaldinho em vídeo publicado no Instagram.





Faltam seis dias para a votação, marcada para o próximo domingo (25).



