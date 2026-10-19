2º turno: Na reta final, Arnaldinho retoma apoio explícito a Ricardo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), saiu do modo silencioso
e fez mais uma declaração pública de apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo Palácio Anchieta.
Arnaldinho foi um esforçado cabo eleitoral de Ricardo no primeiro turno, mas no segundo, adotou uma postura discreta.
Desde o resultado da votação do último dia 4, o prefeito não havia nem feito publicações nas redes sociais em prol da eleição do governador.
Na noite desta segunda-feira (19), contudo, o tucano voltou à carga.
"Meu candidato é Ricardo Ferraço. Ele tem experiência, conhece os desafios do nosso estado e tem compromisso com o desenvolvimento de Vila Velha e de todo o Espírito Santo", afirmou Arnaldinho em vídeo publicado no Instagram.
Faltam seis dias para a votação, marcada para o próximo domingo (25).
Na primeira etapa do pleito, o prefeito de Vila Velha foi anfitrião de eventos pró-Ricardo e pró-Renato Casagrande (PSB). Diversos wind banners com fotos de Arnaldinho e Ricardo foram espalhados pela cidade, mas esse material tornou-se escasso nos últimos dias.
De acordo com um aliado de Arnaldinho, até os servidores comissionados foram menos mobilizados pelo prefeito em prol do governador durante a campanha do segundo turno.
Em nenhum momento, porém, o tucano retirou o apoio ao emedebista.
ARNALDINHO VAI À FEIRA COM RICARDO
Na manhã de terça-feira (20), Ricardo tem agendas de campanha em Vila Velha, vai às feiras de Cobilândia e Araçás.
Arnaldinho vai acompanhar o aliado, de acordo com a assessoria de imprensa do prefeito.