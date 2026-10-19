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Letícia Gonçalves

2º turno: Na reta final, Arnaldinho retoma apoio explícito a Ricardo

Desde o resultado do primeiro turno, o prefeito de Vila Velha não havia nem feito publicações nas redes sociais em prol do governador. Na noite desta segunda (19), porém, voltou a postar. O tucano também vai participar de agenda de campanha do emedebista

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 19:53

Públicado em 

19 out 2026 às 19:53
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo em abril de 2026 Instagram@ricardoferraco
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), saiu do modo silencioso e fez mais uma declaração pública de apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo Palácio Anchieta.

Arnaldinho foi um esforçado cabo eleitoral de Ricardo no primeiro turno, mas no segundo, adotou uma postura discreta.


Desde o resultado da votação do último dia 4, o prefeito não havia nem feito publicações nas redes sociais em prol da eleição do governador. 

Na noite desta segunda-feira (19), contudo, o tucano voltou à carga.

"Meu candidato é Ricardo Ferraço. Ele tem experiência, conhece os desafios do nosso estado e tem compromisso com o desenvolvimento de Vila Velha e de todo o Espírito Santo", afirmou Arnaldinho em vídeo publicado no Instagram.

Faltam seis dias para a votação, marcada para o próximo domingo (25).

Na primeira etapa do pleito, o prefeito de Vila Velha foi anfitrião de eventos pró-Ricardo e pró-Renato Casagrande (PSB). Diversos wind banners com fotos de Arnaldinho e Ricardo foram espalhados pela cidade, mas esse material tornou-se escasso nos últimos dias. 

De acordo com um aliado de Arnaldinho, até os servidores comissionados foram menos mobilizados pelo prefeito em prol do governador durante a campanha do segundo turno.

Em nenhum momento, porém, o tucano retirou o apoio ao emedebista.

ARNALDINHO VAI À FEIRA COM RICARDO

Na manhã de terça-feira (20), Ricardo tem agendas de campanha em Vila Velha, vai às feiras de Cobilândia e Araçás.

Arnaldinho vai acompanhar o aliado, de acordo com a assessoria de imprensa do prefeito.

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Desde o início de 2025, ele tentou ser o candidato apoiado pelo então governador Renato Casagrande ao Palácio Anchieta, mas foi preterido. 

Arnaldinho até se aliou momentaneamente ao adversário de Ricardo Ferraço, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), em fevereiro de 2026, mas no grupo do republicano também não conseguiu viabilizar a própria candidatura ao governo.

Então retornou à base casagrandista/ricardista.

No primeiro turno, apesar de ter contado com o apoio do chefe do Executivo municipal e de outras lideranças políticas de Vila Velha, Ricardo perdeu na cidade.

Pazolini recebeu o dobro de votos, 54,03%, contra 27,13% do governador.

O candidato do PT ao Palácio Anchieta, Helder Salomão (PT), ficou em terceiro lugar, com 17,42%.

RAFAEL PRIMO COM RICARDO

O único vereador do PT da cidade, Rafael Primo, também declarou voto em Ricardo nesta segunda.

Primo faz oposição a Arnaldinho na Câmara, mas neste segundo turno, pontualmente, eles estão do mesmo lado.

"A orientação partidária foi 'não votem em quem apoia Bolsonaro'. Por óbvio, isso exclui a candidatura de Pazolini. Meu voto e quem está comigo vota Ricardo Ferraço 15 para governador", afirmou o vereador durante discurso em plenário.

Rafael Primo foi candidato a deputado federal e teve um desempenho tímido, recebeu 2.533 votos.

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Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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