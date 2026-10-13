Operação Alma Viva: STJ anula prova central contra juízes do ES

Nem o Cellebrite consegue furar essa senha, o que é um pouco estranho porque não acredito que o Daniel Vorcaro entregou os celulares dele voluntariamente com as senhas, mas mesmo assim o Cellebrite expôs tudo. Hoje, o sistema Cellebrite fura tudo, mas essa senha não conseguiu ser quebrada
Messod Azulay Neto Ministro do STJ
A defesa, especialmente a de Alexandre Farina, há tempos questiona a utilização dos dados do aparelho telefônico de Hilário e aponta cerceamento e quebra da cadeia de custódia no processo.
A decisão do STJ deu-se no julgamento de um Habeas Corpus impetrado pelo advogado Rafael Freitas de Lima, que defende o juiz aposentado.
"A nosso ver, a decisão correta que o Tribunal de Justiça tem a tomar é anular o recebimento da denúncia. O relator deve analisar se existem outras provas que podem alicerçar o processo e acreditamos que não. As outras provas são derivadas dessa", afirmou Lima à coluna.
REVISÃO DA PENA DE APOSENTADORIA
A defesa de Farina também pretende reverter, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pena de aposentadoria compulsória aplicada ao magistrado:
"O Processo Administrativo Disciplinar foi baseado no mesmíssimo fato e nas mesmas provas. A prova reconhecida nula aqui vai ter que ser anulada lá também".
Já há um pedido de revisão disciplinar em tramitação no CNJ.
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