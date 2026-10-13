Operação Alma Viva: STJ anula prova central contra juízes do ES

"De modo que o perito disse 'olha, não consigo fazer uma segunda perícia'", completou o ministro.





No voto, ele registrou que "a partir das circunstâncias do caso, o prejuízo para a defesa é concreto (...) Em outras palavras, é possível dizer se houve alguma alteração do conteúdo (do celular de Hilário Frasson) ? Não, mas porque, somente porque, o Estado não garantiu a conservação adequada do vestígio. E mais, permitiu sua manipulação com a inserção de elemento estranho de proteção".





"Concluo, assim, pela imprestabilidade da prova nessas circunstâncias, em respeito ao sistema acusatório e às garantias do contraditório e da ampla defesa."







O STJ não anulou o recebimento da denúncia nem as demais provas do processo da Alma Viva.





Mas a decisão fragiliza a ação penal.



