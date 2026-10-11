Mais um partido da coligação de Ricardo declara apoio a Pazolini

O União está na coligação do adversário do republicano, Ricardo Ferraço (MDB), e integra a superfederação União Progressista.

O presidente estadual do União, Marcelo Santos, não assinou a nota divulgada por Rueda neste domingo (11).

O texto diz que o endosso a Pazolini ocorreu "em sintonia com a estratégia nacional do União Brasil".





Marcelo, entretanto, tomou café da manhã com o ex-prefeito de Vitória na sexta-feira (9) e posou sorridente ao lado dele numa foto que deu o que falar.





O deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, também participou do café e apareceu na imagem.





Nos bastidores, desde então a informação era de que a federação iria liberar seus integrantes para apoiar quem quiserem no segundo turno da corrida pelo Palácio Anchieta.