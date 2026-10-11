Mais um partido da coligação de Ricardo declara apoio a Pazolini

A nota oficial do União Brasil
Em consonância com as diretrizes nacionais e o alinhamento político estabelecido pela legenda, o União Brasil define seu posicionamento para o segundo turno das eleições ao Governo do Espírito Santo.
O partido oficializa seu apoio à candidatura de Lorenzo Pazolini ao governo estadual, em sintonia com a estratégia nacional do União Brasil.
A decisão reforça a importância do diálogo entre as lideranças e da construção de um projeto político comprometido com o desenvolvimento do Espírito Santo e a melhoria da vida dos capixabas.
Antônio de Rueda
Presidente Nacional do União Brasil