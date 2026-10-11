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Letícia Gonçalves

Mais um partido da coligação de Ricardo declara apoio a Pazolini

Presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, formalizou o endosso ao republicano

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 13:04

Públicado em 

11 out 2026 às 13:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) retomaram a campanha de segundo turno com propaganda na TV
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) retomaram a campanha de segundo turno com propaganda na TV Reprodução de TV
Depois da direção nacional do Podemos, foi a vez de o presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, declarar o apoio do partido a Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo.

O União está na coligação do adversário do republicano, Ricardo Ferraço (MDB), e integra a superfederação União Progressista.

O presidente estadual do União, Marcelo Santos, não assinou a nota divulgada por Rueda neste domingo (11). 


O texto diz que o endosso a Pazolini ocorreu "em sintonia com a estratégia nacional do União Brasil".

Marcelo, entretanto, tomou café da manhã com o ex-prefeito de Vitória na sexta-feira (9) e posou sorridente ao lado dele numa foto que deu o que falar.

O deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, também participou do café e apareceu na imagem.

Nos bastidores, desde então a informação era de que a federação iria liberar seus integrantes para apoiar quem quiserem no segundo turno da corrida pelo Palácio Anchieta. 
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini, na sexta-feira (9) Instagram/@lorenzopazolini

Veja Também 

Ricardo Ferraço (MDB) durante entrevista realizada na sede da Rede Gazeta, em Vitória, antes do segundo turno das Eleições 2026.

O que Ricardo diz sobre o encontro de Marcelo e Da Vitória com Pazolini

Ricardo Ferraço durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória no 2º turno

A novidade no discurso de Ricardo Ferraço no 2º turno


A debandada chama a atenção, considerando que União Brasil e PP não apenas compõem a coligação de Ricardo como indicaram o vice na chapa do emedebista, Camillo Neves (PP).

Poucas horas após o encontro de Marcelo e Da Vitória com Pazolini, Ricardo afirmou, em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, confiar que os aliados não mudariam de lado.

Até a publicação deste texto, Marcelo Santos ainda não havia se manifestado sobre o apoio do União Brasil a Pazolini.

O ADEUS DO PODEMOS

Ainda na sexta-feira, o Podemos nacional divulgou nota anunciando que, no segundo turno, está com Pazolini, apesar de constar oficialmente no palanque de Ricardo.

O presidente estadual do Podemos é Gilson Daniel que, no sábado (10) postou story com foto ao lado do emedebista e ao som do jingle: "Tô com Ricardo".



A nota oficial do União Brasil

Em consonância com as diretrizes nacionais e o alinhamento político estabelecido pela legenda, o União Brasil define seu posicionamento para o segundo turno das eleições ao Governo do Espírito Santo.


O partido oficializa seu apoio à candidatura de Lorenzo Pazolini ao governo estadual, em sintonia com a estratégia nacional do União Brasil.


A decisão reforça a importância do diálogo entre as lideranças e da construção de um projeto político comprometido com o desenvolvimento do Espírito Santo e a melhoria da vida dos capixabas.


Antônio de Rueda

Presidente Nacional do União Brasil

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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