Podemos declara apoio a Pazolini... mas partido está na coligação de Ricardo

Em nota oficial publicada na página do partido na noite desta sexta-feira (9), a direção nacional do Podemos declarou que o partido apoia Lorenzo Pazolini (Republicanos) para governador do Espírito Santo, no segundo turno contra o atual ocupante do cargo, Ricardo Ferraço (MDB). De acordo com a nota, “esse é o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do processo eleitoral no Espírito Santo”.





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Ainda nos termos da nota, a decisão foi tomada “após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira”.





Só tem um detalhe com dê maiúsculo: o Podemos está na coligação liderada por Ricardo Ferraço. É casamento eleitoral no cartório, de papel passado. No âmbito estadual, foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao atual governador, no ano passado, quando ele ainda era vice-governador de Renato Casagrande (PSB).





No Espírito Santo, o Podemos é presidido há anos pelo deputado federal Gilson Daniel, reeleito no último domingo (4). Afilhado político de Gilson, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, também filiado ao Podemos, foi nada menos que o coordenador da campanha de Ricardo durante todo o 1º turno. Nesta semana, foi substituído por Álvaro Duboc.





Questionado pela coluna, Gilson afirmou que a decisão do diretório nacional não passou pelo diretório estadual do Espírito Santo. Respondeu ao nosso questionamento com um enfático “não”, seguido de exclamação.





O deputado também declarou que ele mesmo continua apoiando o atual governador. “Eu sou Ricardo!”, respondeu à coluna, com outra exclamação.





Nesta sexta-feira, logo após a publicação da nacional do Podemos e para não deixar nenhuma dúvida, Gilson chegou a publicar em seus stories que seu voto é “RicaNaro”: Ricardo para governador e Flávio Bolsonaro para presidente.





Na quinta-feira (8), Wanderson Bueno afirmou, sobre ele mesmo e Gilson: “Seguimos firmes na campanha de Ricardo”.





Nacionalmente, assim como o Republicanos de Pazolini, o Podemos decidiu apoiar Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. Flávio, por sua vez, apoia Pazolini para governador do Espírito Santo.



Do ponto de vista legal, a nota oficial do Diretório Nacional do Podemos não muda nada. Vale o que consta na Justiça Eleitoral, e o partido segue formalmente na coligação de Ricardo no Espírito Santo, “Agora é o Futuro”.