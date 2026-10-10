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Vitor Vogas

Podemos declara apoio a Pazolini... mas partido está na coligação de Ricardo

Diretório nacional da legenda publicou nota oficial declarando decisão de apoiar ex-prefeito de Vitória no 2º turno. Mas o presidente do Podemos no ES, Gilson Daniel, diz que a decisão não passou pela direção estadual e que ele segue com Ricardo

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 22:07

Públicado em 

09 out 2026 às 22:07
Vitor Vogas

Colunista

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Em nota oficial publicada na página do partido na noite desta sexta-feira (9), a direção nacional do Podemos declarou que o partido apoia Lorenzo Pazolini (Republicanos) para governador do Espírito Santo, no segundo turno contra o atual ocupante do cargo, Ricardo Ferraço (MDB). De acordo com a nota, “esse é o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do processo eleitoral no Espírito Santo”.


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Ainda nos termos da nota, a decisão foi tomada após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira”.


Só tem um detalhe com dê maiúsculo: o Podemos está na coligação liderada por Ricardo Ferraço. É casamento eleitoral no cartório, de papel passado. No âmbito estadual, foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao atual governador, no ano passado, quando ele ainda era vice-governador de Renato Casagrande (PSB).

No Espírito Santo, o Podemos é presidido há anos pelo deputado federal Gilson Daniel, reeleito no último domingo (4). Afilhado político de Gilson, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, também filiado ao Podemos, foi nada menos que o coordenador da campanha de Ricardo durante todo o 1º turno. Nesta semana, foi substituído por Álvaro Duboc.


Questionado pela coluna, Gilson afirmou que a decisão do diretório nacional não passou pelo diretório estadual do Espírito Santo. Respondeu ao nosso questionamento com um enfático “não”, seguido de exclamação.


O deputado também declarou que ele mesmo continua apoiando o atual governador. “Eu sou Ricardo!”, respondeu à coluna, com outra exclamação.


Nesta sexta-feira, logo após a publicação da nacional do Podemos e para não deixar nenhuma dúvida, Gilson chegou a publicar em seus stories que seu voto é “RicaNaro”: Ricardo para governador e Flávio Bolsonaro para presidente. 


Na quinta-feira (8), Wanderson Bueno afirmou, sobre ele mesmo e Gilson: “Seguimos firmes na campanha de Ricardo”.


Nacionalmente, assim como o Republicanos de Pazolini, o Podemos decidiu apoiar Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. Flávio, por sua vez, apoia Pazolini para governador do Espírito Santo. 

Do ponto de vista legal, a nota oficial do Diretório Nacional do Podemos não muda nada. Vale o que consta na Justiça Eleitoral, e o partido segue formalmente na coligação de Ricardo no Espírito Santo, Agora é o Futuro.

Outra ameaça de deserção

Na manhã desta sexta-feira, o deputado federal reeleito Josias da Vitória e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (também eleito para a Câmara), tomaram café da manhã com Pazolini e o articulador político do ex-prefeito, Erick Musso. Pazolini postou foto do encontro.


São, respectivamente, os presidentes estaduais do PP e do União Brasil, as duas siglas que integram a Federação União Progressista. A federação é uma das principais forças partidárias integrantes da coligação de Ricardo (contra Pazolini).


Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, Ricardo afirmou que os dois lhe avisaram antes que foram convidados por Pazolini e que teriam essa conversa com o ex-prefeito. Mas afirmou estar convencido de que a federação seguirá com ele. 

Nota oficial

"Após diálogo dos presidentes nacionais"

O Podemos comunica que, após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, ficou definido, na tarde desta sexta-feira (9), o apoio do Podemos à candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições de 2026.

 

A decisão estabelece o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do processo eleitoral no Espírito Santo.

 

PODEMOS

Diretório Nacional

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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