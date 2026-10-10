Podemos declara apoio a Pazolini... mas partido está na coligação de Ricardo

Em nota oficial publicada na página do partido na noite
desta sexta-feira (9), a direção nacional do Podemos declarou que o partido
apoia Lorenzo Pazolini (Republicanos) para governador do Espírito Santo, no
segundo turno contra o atual ocupante do cargo, Ricardo Ferraço (MDB). De acordo
com a nota, “esse é o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do
processo eleitoral no Espírito Santo”.
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Ainda nos termos da nota, a decisão foi tomada “após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira”.
Só tem um detalhe com dê maiúsculo: o Podemos está na
coligação liderada por Ricardo Ferraço. É casamento eleitoral no cartório, de papel passado. No
âmbito estadual, foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao atual
governador, no ano passado, quando ele ainda era vice-governador de Renato
Casagrande (PSB).
No Espírito Santo, o Podemos é presidido há anos pelo
deputado federal Gilson Daniel, reeleito no último domingo (4). Afilhado
político de Gilson, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, também filiado ao Podemos,
foi nada menos que o coordenador da campanha de Ricardo durante todo o 1º turno.
Nesta semana, foi substituído por Álvaro Duboc.
Questionado pela coluna, Gilson afirmou que a decisão do
diretório nacional não passou pelo diretório estadual do Espírito Santo. Respondeu
ao nosso questionamento com um enfático “não”, seguido de exclamação.
O deputado também declarou que ele mesmo continua apoiando o
atual governador. “Eu sou Ricardo!”, respondeu à coluna, com outra exclamação.
Nesta sexta-feira, logo após a publicação da nacional do Podemos e para não deixar nenhuma dúvida, Gilson chegou a publicar em seus stories que seu voto é “RicaNaro”: Ricardo para governador e Flávio Bolsonaro para presidente.
Na quinta-feira (8), Wanderson Bueno afirmou, sobre ele mesmo e
Gilson: “Seguimos firmes na campanha de Ricardo”.
Nacionalmente, assim como o Republicanos de Pazolini, o
Podemos decidiu apoiar Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República.
Flávio, por sua vez, apoia Pazolini para governador do Espírito Santo.
Do ponto de vista legal, a nota oficial do Diretório Nacional do Podemos não muda nada. Vale o que consta na Justiça Eleitoral, e o partido segue formalmente na coligação de Ricardo no Espírito Santo, “Agora é o Futuro”.
Outra ameaça de
deserção
Na manhã desta sexta-feira, o deputado federal reeleito
Josias da Vitória e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
Marcelo Santos (também eleito para a Câmara), tomaram café da manhã com Pazolini
e o articulador político do ex-prefeito, Erick Musso. Pazolini postou foto do
encontro.
São, respectivamente, os presidentes estaduais do PP e do
União Brasil, as duas siglas que integram a Federação União Progressista. A
federação é uma das principais forças partidárias integrantes da coligação de
Ricardo (contra Pazolini).
Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, Ricardo
afirmou que os dois lhe avisaram antes que foram convidados por Pazolini e que
teriam essa conversa com o ex-prefeito. Mas afirmou estar convencido de que a
federação seguirá com ele.
Nota oficial
"Após diálogo dos presidentes nacionais"
O Podemos comunica que, após diálogo entre a presidente nacional do
partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do
Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, ficou definido, na tarde desta
sexta-feira (9), o apoio do Podemos à candidatura de Lorenzo Pazolini
(Republicanos) ao Governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições de
2026.
A decisão estabelece o posicionamento oficial da legenda nesta nova
etapa do processo eleitoral no Espírito Santo.
PODEMOS
Diretório Nacional