AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

O que Ricardo diz sobre o encontro de Marcelo e Da Vitória com Pazolini

Aliados do governador apareceram sorridentes ao lado do adversário do emedebista nesta sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 13:45

Públicado em 

09 out 2026 às 13:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ricardo Ferraço (MDB) durante entrevista realizada na sede da Rede Gazeta, em Vitória, antes do segundo turno das Eleições 2026.
Fernanda Queiroz, Ricardo Ferraço (MDB) e Letícia Gonçalves durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, nesta sexta-feira (9) Fernando Madeira/A Gazeta
O governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que foi avisado que haveria um encontro entre o deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), o deputado federal Da Vitória (PP) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). 

Marcelo e Da Vitória são aliados de Ricardo; Pazolini é o adversário do emedebista no segundo turno da eleição para o Palácio Anchieta.

Os três, além de Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e articulador do ex-prefeito, apareceram sorridentes em uma foto tomando café da manhã juntos nesta sexta-feira (9).

Não houve declaração explícita de apoio, mas a imagem, por si só, deu o recado. 

Marcelo e Da Vitória são presidentes estaduais do União e do PP, respectivamente. As duas siglas formam a superfederação União Progressista, que é peça fundamental no palanque de Ricardo.
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini Instagram/@lorenzopazolini

O café teve sabor de debandada, embora isso não esteja no cardápio oficialmente. Ricardo, em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta sexta, poucas horas após o encontro entre os deputados e Pazolini, disse confiar que os aliados não vão mudar de lado:

Eu fui avisado que essa reunião aconteceria. Nós temos uma aliança firme e forte com a federação

Ricardo Ferraço (MDB) Governador e candidato à reeleição

"Inclusive, a federação indicou o meu candidato a vice-governador, que é o vereador aqui pelo município de Vitória, Camillo Neves (PP). As pessoas conversam. Eu tenho muita confiança que nós vamos continuar juntos nessa coligação que nós apresentamos à população capixaba", completou o governador.


Nos bastidores, a informação é que, claro, a coligação não vai ser desfeita e o vice de Ricardo continua sendo Camillo Neves. Na prática, entretanto, lideranças do PP e do União devem ser liberadas para apoiar quem quiserem no segundo turno na corrida pelo governo do Espírito Santo.

Ao menos duas integrantes do PP de Vitória já estão com Pazolini desde o primeiro turno, a vereadora Mara Maroca e a prefeita Cris Samorini.

Veja Também 

Flávio Bolsonaro, Lorenzo Pazolini e Eliane Leal

Pazolini deixa a discrição de lado e abraça Flávio Bolsonaro no 2º turno

Publicação de Euclério Sampaio no Instagram: voto RicaNaro

Voto RicaNaro: a aposta do "general" de Ricardo para virar o jogo no ES

Marcelo e Da Vitória poderiam ter se encontrado com o adversário do Ricardo movidos apenas pelo espírito do diálogo, como sugeriu o governador? Poderiam. Mas se fosse esse o caso, não haveria necessidade de posar para foto e postar nas redes sociais.

Na verdade, eles quiseram causar um impacto e, no mínimo, deixar a possibilidade de debandada no ar.

O clima de animosidade entre os líderes da superfederação e aliados de Ricardo, sobretudo em relação ao ex-governador Renato Casagrande (PSB), vem desde o primeiro turno. 

O deputado federal reeleito Gilson Daniel (Podemos) também integra o time dos descontentes.

Alguns episódios criaram rusgas e, agora, cicatrizes abertas. 

Primeiro, o ex-deputado federal Marcus Vicente (PP), aliado de Casagrande, desistiu de ser candidato a deputado federal, desfalcando a chapa da federação. 

Ele alegou motivos de saúde, mas apareceu como suplente de Rose de Freitas (MDB), que foi candidata ao Senado. Marcus Vicente já disse que sofre de labirintite, o que o impediria de fazer uma campanha por uma vaga na Câmara dos Deputados, mas ajudar Rose seria mais tranquilo. 

Até hoje, porém, integrantes da União Progressista não digeriram bem essa história.

Além disso, houve uma espécie de ciumeira geral. Especialmente Marcelo, Da Vitória e Gilson Daniel ficaram descontentes com o que consideraram favorecimento de Casagrande em prol de candidatos do PSB a deputado federal, notadamente a ex-secretária de Governo Emanuela Pedroso, a Manu, que foi eleita.

A foto de Marcelo e Da Vitória ao lado de Pazolini agora é lida, nos bastidores, como uma espécie de represália.

E também ocorre depois que o ex-prefeito abriu ampla vantagem sobre Ricardo. O candidato do Republicanos recebeu 49,65% dos votos no primeiro turno, contra 34,06% do emedebista.

Mais colunas de Letícia Gonçalves

"Não me preparei": o desempenho tímido de Manato nas urnas em 2026

Como Evair de Melo conquistou o Senado e quase superou Casagrande

As vitórias e as derrotas dos prefeitos do ES nas eleições 2026

Nem em Colatina: Meneguelli amarga 3º lugar no próprio reduto na corrida pelo Senado

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Da Vitória Marcelo Santos Eleicões 2026 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Debate de A Gazeta e CBN Vitória com candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo está marcado para o dia 13
2º turno: A Gazeta e CBN preparam debate com candidatos ao governo do ES
Probabilidade de Palmeiras ser campeão vai a 34,7%, e a do Flamengo cai para 63,8%
Probabilidade de Palmeiras ser campeão vai a 34,7%, e a do Flamengo cai para 63,8%
Dia das Crianças: confira a programação na Grande Vitória
Dia das Crianças na Grande Vitória terá shows, oficinas, brincadeiras e atrações gratuitas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados