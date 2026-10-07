As vitórias e as derrotas dos prefeitos do ES nas eleições 2026

Em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) fez campanha para Ricardo, mas os eleitores da cidade não corresponderam aos apelos.
A "federal do Arnaldinho", entretanto, foi eleita. Ex-secretária estadual de Governo, Emanuela Pedroso (PSB), a Manu, contou com o apoio declarado e incessante de Arnaldinho na corrida pela Câmara dos Deputados. Ela recebeu, no total, 69.398 votos, sendo 15.060 somente em Vila Velha.
Arnaldinho foi um pródigo apoiador de Casagrande na disputa pelo Senado e, em Vila Velha, o ex-governador foi o mais votado: 110.422 votos, seguido de perto por Evair (108.276).
CRIS SAMORINI
A prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), não participou ativamente de atos de campanha de Pazolini, mas é sabidamente uma apoiadora do ex-prefeito, a quem sucedeu no comando do Executivo municipal.
Cris também pediu votos aos eleitores em prol de Evair de Melo, que foi eleito, mas na Capital foi ultrapassado por Casagrande.
O socialista recebeu 91.552 votos e o republicano, 84.313.
Ao menos um nome apoiado por Weverson foi o mais votado na Serra e conquistou uma cadeira: Casagrande foi o campeão entre os candidatos ao Senado na cidade, com 121.389 votos, seguido por Evair (92.510).
WANDERSON BUENO
Por falar em Gilson Daniel, ele foi o candidato a deputado federal apoiado pelo prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos). A vitória de Gilson foi uma boa notícia para Wanderson.
O desempenho de Ricardo em Viana, contudo, deixou a desejar. Principalmente se considerarmos que o prefeito da cidade esteve na linha de frente da campanha do governador e foi um dos responsáveis pelo plano de governo do emedebista.
O governador recebeu 34,85% dos votos em Viana, ao passo que Pazolini foi o mais votado, com 47,02%.
Para o Senado, o mais votado em Viana foi Casagrande, aliado do prefeito: O ex-governador teve 20.082 votos, seguido de Evair, com 14.881.
RODRIGO BORGES
Em Guarapari, o prefeito Rodrigo Borges até trocou de partido em 2026, saiu do Republicanos de Pazolini para o PP, que está com Ricardo. Borges fez campanha para Ricardo e, sobretudo, para o deputado federal Amaro Neto (PP), que tentou a reeleição.
Ricardo perdeu em Guarapari, com 33,85% dos votos, contra 53,65% de Pazolini.
Amaro teve, ao todo, 36.839 votos, bem menos que os 52.375 de 2022. Em Guarapari, o apresentador de TV recebeu 9.658 votos em 2026, foi o segundo mais votado para deputado federal, superado por Lucas Polese (PL), com 15.408.
Na corrida pelo Senado, o mais votado foi o candidato do antigo partido de Rodrigo Borges, Evair de Melo (32.266 votos), seguido de perto por Casagrande (30.039).
THEODORICO FERRAÇO
Cachoeiro de Itapemirim é a terra dos Ferraço. O município é administrado por Theodorico, pai de Ricardo.
O governador superou Pazolini lá no primeiro turno, mas por uma margem muito apertada: 46,48% a 44,82%.
E Casagrande, principal aliado de Ricardo, não foi o mais votado na capital secreta. O preferido foi Evair, com 59.841 votos, ao passo que o socialista ficou em segundo, com 40.367.
Na disputa pela Câmara dos Deputados, o candidato apoiado por Theodorico e pela primeira-dama, Norma Ayub, entretanto, venceu e venceu bem: Dr. Bruno Resende foi o terceiro candidato a deputado federal mais votado do Espírito Santo, com 110.675 votos, sendo 42.550 apenas em Cachoeiro.
LUCAS SCARAMUSSA
Em Linhares, o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) apoiou Ricardo, mas a população da cidade preferiu Pazolini. O republicano teve 55,44% dos votos na cidade, contra 30,30% do emedebista.
Na disputa pelo Senado, Evair foi o mais votado em Linhares, superando Casagrande, que foi endossado pelo prefeito.
Scaramussa, entretanto, tem uma vitória a comemorar: a eleição do aliado Franco Fiorot (Podemos) para a Assembleia Legislativa. Fiorot recebeu 35.019 votos, sendo 26.376 em Linhares.
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