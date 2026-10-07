As vitórias e as derrotas dos prefeitos do ES nas eleições 2026

O pleito de 2026 não foi municipal. Ninguém disputou o cargo de prefeito e nenhum prefeito foi candidato. Muitos chefes de Executivos municipais, porém, emprestaram prestígio e pediram aos eleitores para votar em determinados candidatos a governador e deputado, por exemplo.





Alguns ganharam junto com seus pupilos. Outros, perderam. Em relação à corrida pelo Palácio Anchieta, a derrota dos prefeitos foi fragorosa.









Obviamente, o desempenho dos candidatos não pode ser creditado ou debitado apenas nas contas dos prefeitos. Uma série de fatores, alguns até subjetivos, contribuiu para o resultado das urnas.







Em relação aos apadrinhados que concorreram a cadeiras no Senado, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, o resultado foi mais pulverizado.









EUCLÉRIO SAMPAIO

Em Cariacica, a situação é emblemática. Euclério Sampaio (MDB) foi reeleito com 88,41% dos votos em 2024. Saiu das urnas com um capital político gigantesco, uma quase unanimidade.

Isso o cacifou, pouco tempo depois, para ser alçado a "general" da campanha de Ricardo ao governo. Presidente estadual do MDB, Euclério teve um papel-chave como estrategista e cabo eleitoral.

Ele fez o mesmo, principalmente, pelo deputado federal Messias Donato (União Brasil), que disputou a reeleição. Messias foi "o federal do Euclério".

Não foi reeleito, apesar da boa votação, 66.236 votos, superior aos 42.640 que recebeu em 2022.

O aliado de Euclério foi o candidato a deputado federal mais votado de Cariacica, com 33.615 votos, mas ainda assim perdeu a cadeira em Brasília.

Agora, os números não foram favoráveis a Ricardo na cidade.

Ele recebeu 30,61% dos votos dos eleitores de Cariacica. Foi ultrapassado com folga pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) que chegou a 45,19%.

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Helder Salomão (PT), ex-prefeito de Cariacica e potencial adversário do grupo de Euclério em 2028, recebeu 23,09% dos votos na cidade, percentual superior aos 15,32% que o petista teve considerando todo o estado.

É graças ao desempenho do petista que vai haver segundo turno no Espírito Santo. Ricardo quase perdeu para Pazolini já no primeiro turno. No total, o republicano alcançou 49,65% dos votos.

Aliás, foi em Cariacica que o PT teve outra vitória importante: a vereadora Açucena, única opositora do prefeito na Câmara, foi eleita deputada estadual com 35.988 votos.

Outro resultado com gosto amargo para Euclério.

E teve mais:

O deputado estadual Denninho Silva (União Brasil), primo do emedebista e que contou com o apoio do prefeito, não foi reeleito.

Sandro Locutor (MDB), outro aliado do prefeito, idem.

A votação de Açucena em Cariacica, 12.213 votos, foi maior que as de Denninho (8.446) e Locutor (11.402).

Mas ao menos um aliado de Euclério foi o mais votado na cidade e foi eleito: o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que disputou o Senado.

Casagrande recebeu 94.497 votos em Cariacica. Evair de Melo (Republicanos), o candidato de Pazolini a senador, ficou em segundo lugar (70.198) e também foi eleito. Confira:





ARNALDINHO BORGO



Em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) fez campanha para Ricardo, mas os eleitores da cidade não corresponderam aos apelos.



