Em números, o que Ricardo precisa para poder virar o jogo no 2º turno

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o candidato mais votado ao governo do Espírito Santo no primeiro turno. Abriu 15,59 pontos percentuais de vantagem sobre o governador Ricardo Ferraço (MDB).





Como o emedebista liderou as intenções de voto durante quase toda a campanha, o resultado das urnas no domingo (4) foi um grande banho de água fria.





Ricardo pode virar o jogo na segunda etapa do pleito, marcada para 25 de outubro. Só que a empreitada é árdua.





Pazolini recebeu 1.048.633 votos no primeiro turno e Ricardo, 719.397. A distância que os separa, portanto, é de 329.236 votos.









Se todos os votos dados a Pazolini no primeiro turno se repetirem no segundo e o ex-prefeito não conquistar mais nenhum eleitor, Ricardo vai precisar de ao menos mais 329.237 votos para vencer.





Isso, claro, também se o governador não perder nenhum voto entre um turno e outro.