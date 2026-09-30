AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Os bastidores, a troca de farpas e quem se saiu melhor no debate da TV Gazeta

Assisti, de dentro do estúdio, ao embate entre os candidatos ao governo do ES

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:42

Públicado em 

30 set 2026 às 17:42
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Debate na TV Gazeta com os candidatos ao Governo do ES : Helder salomao, Ricardo Ferraço, e Lorenzo Pazolini
Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço, Helder Salomão e Rafaela Marquezini durante o debate da TV Gazeta Carlos Alberto Silva

O estúdio em que foi realizado o debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo, na noite de terça-feira (29), na TV Gazeta, estava bem frio. O ar-condicionado é potente.


Perdão pelo trocadilho óbvio, mas o clima entre Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT), porém, esquentou.

Foi o último embate entre os três antes da votação no primeiro turno. Assim, as fichas guardadas foram jogadas.

Nada bombástico, mas ao menos as interações entre eles foram mais interessantes, em comparação a debates anteriores.

Até um novo vocabulário foi adotado. Entraram em cena, por exemplo, "caroneiro" e "Pazolândia".

> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui 

E ainda teve "participação especial" do Véio da Havan.

Ricardo e Pazolini lideram as pesquisas de intenção de voto e poderiam ter se retraído para evitar um eventual deslize na reta final e voltar à carga na segunda etapa do pleito. 

Seria algo arriscado também, poderiam soar apáticos.

Mas, ao contrário, optaram por fustigar um ao outro.

Helder Salomão (PT) está em terceiro lugar na corrida. 

Não é uma posição exatamente confortável, mas ao mesmo tempo isso o deixa mais solto e sob menos pressão. 

Assim, saiu-se melhor que os outros dois. Em minha humilde opinião.

O petista é um orador superior aos adversários e estava afiado.
 
Distribuiu petardos contra Pazolini e Ricardo, com destaque para o emedebista.

Se o desempenho no debate vai angariar votos ... bem, aí é outra história.

PAZOLINI NA DEFENSIVA

Neste debate, também chamaram a atenção os vários momentos em que Pazolini ficou na defensiva.

É que Ricardo partiu para o ataque, o que faz sentido, considerando que o republicano empatou tecnicamente com o emedebista na pesquisa Quaest publicada no último dia 25.

O ex-prefeito de Vitória usa a administração municipal como vitrine durante toda a campanha.

No debate, contudo, Ricardo e Helder citaram dados não tão positivos da gestão.

O candidato do Republicanos retrucou: "Estamos debatendo o futuro do Espírito Santo, não Vitória".

É algo contraditório, uma vez que, quando o recorte interessa ao ex-prefeito, ele não vê problema em colocar a Capital no centro da discussão.

Ricardo disse que o ex-prefeito vive na "Pazolândia", ou seja, que apresenta aos eleitores uma realidade alternativa.

E ainda afirmou, ao menos três vezes, que o ex-prefeito é "autoritário", adjetivo que, tempos atrás, Helder já havia usado para descrever o republicano.

CRIS SAMORINI "ESQUECIDA"

Em determinado momento, Ricardo criticou o fato de Vitória não ter uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ao passo que a Serra, município maior e com menor renda per capita, tem três.

Pazolini culpou o governo do estado e destacou que a primeira UPA da Capital está em construção.

Ele lembrou que, recentemente, foi feita uma visita às obras, no bairro Forte São João.

Mas citou apenas que lideranças comunitárias estiveram lá.

Não mencionou a prefeita Cris Samorini (PP), sua aliada, que capitaneou a visita.

"CARONEIRO"

Mas Pazolini não ficou o tempo todo se defendendo. Também distribuiu farpas.

Foi chamado de "caroneiro" por Ricardo. De acordo com o governador, o ex-prefeito "surfa na onda" das realizações de gestores que o antecederam. 

O republicano deu uma invertida em Ricardo ao apontar que o emedebista é que "pega carona" nos feitos de outros governadores.

O principal apoiador de Ricardo é o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Helder não se fez de rogado e concordou. Chamou os dois de "caroneiros".

Veja Também 

Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini em debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória

Ricardo X Pazolini: 37% dos eleitores podem mudar de voto e alterar o jogo

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão em sabatinas realizadas em A Gazeta

Quaest: maioria não sabe quem apoia quem na corrida pelo governo do ES


"PATRIMONIALISTA"

Nas críticas mais incisivas que fez a Ricardo, Pazolini não citou o nome do emedebista. Aliás, nem se dirigiu a ele.

O ex-prefeito usou um diálogo com Helder para soltar indiretas contra o governador.

Desaprovou candidatos "patrimonialistas" e quem tem patrimônio "de quase R$ 28 milhões".

Ricardo declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 27.668.789,55.

O ex-prefeito também trouxe à tona o caso Apex, que chamou de "Master capixaba" e apenas deixou no ar a possível implicação de Ricardo e familiares, sem dizer isso com todas as letras.

Helder fez o mesmo.

Ricardo fingiu que não era com ele.

"VÉIO DA HAVAN"

Um momento de certo humor involuntário deu-se quando Helder criticou o fato de Ricardo não ter participado da agenda oficial do presidente Lula (PT) no Espírito Santo, em maio, mas, em outra ocasião, ter recebido o empresário Luciano Hang, o Véio da Havan.

"A imprensa não tem uma foto do senhor com o Lula. Com o Véio da Havan tem foto, vídeo..."

O governador, na resposta, acusou o petista de ter preconceito contra empreendedores e destacou que o Véio da Havan vai gerar empregos em Vila Velha.

Em tempo: Luciano Hang adotou mesmo a alcunha de Véio da Havan.

FLÁVIO SEM DEFESA

O candidato à Presidência da Republica Flávio Bolsonaro (PL) também virou alvo.

Helder lembrou que o senador pediu dinheiro ao enrolado banqueiro Daniel Vorcaro para supostamente financiar um filme biográfico sobre o pai, Jair Bolsonaro. 

E rememorou as acusações sobre rachadinha que pesam sobre o candidato do PL.

Pazolini apoia Flávio e foi instado pelo petista a explicar como pode se apresentar como "mãos limpas" e se aliar ao filho de Jair.

O ex-prefeito não moveu uma palha para defender Flávio e tampouco aproveitou para atacar o PT, que tem calcanhar de aquiles quando o tema é corrupção.

Pazolini simplesmente ignorou os apontamentos de Helder.

O republicano não tem citado o candidato do PL ao Palácio do Planalto e tampouco usado a imagem dele na campanha.

Assessores dos candidatos ao Governo do ES durante o debate na TV Gazeta
Um integrante da equipe de cada candidato acompanhou o debate de dentro do estúdio
 Carlos Alberto Silva


EM CHICO E MAIS EM FRANCISCO

Assim como usou o termo "caroneiro" para se referir a Pazolini e a Ricardo, Helder também afirmou que os dois adversários podem isolar o Espírito Santo, devido à forma com que fazem política.

O petista não economizou na munição contra o ex-prefeito e o governador, mas, claramente, tem Ricardo como principal alvo.

Já nesta quarta, após o debate, Helder publicou no Instagram a ilustração de uma carta de baralho mostrando um "vira-voto". 

A carta, ao virar, mostra a saída de Ricardo do jogo e a entrada de Helder.

Parece que é do governador que o petista quer tirar eleitores mesmo.

CANSAÇO

Ricardo estava mais ofensivo no debate, como já observei aqui, como estratégia para tentar desconstruir Pazolini.

Isso melhorou a performance do governador, via de regra muito engessada.

Mas o emedebista também transpareceu cansaço, principalmente para quem viu o debate pela TV, ao observar o rosto e os olhos do candidato em tela cheia.

Eu assisti ao embate de dentro do estúdio da TV Gazeta.

SEM OLHOS NOS OLHOS

Os três candidatos estavam postados bem próximos uns dos outros.

Nos intervalos entre os blocos do debate, eles receberam, aos cochichos, orientações de assessores.

Helder levou a responsável pelo marketing, Ananda Miranda; Ricardo, a chefe de gabinete e peça fundamental da campanha, Flávia Mignoni; Pazolini optou pelo advogado Rafael Teixeira de Freitas.

Enquanto estavam fora das câmeras, Ricardo, Pazolini e Helder nem trocaram olhares.

O debate durou duas horas, terminou à 0h17.

Mais colunas de Letícia Gonçalves

Marcos do Val declara apoio a Pazolini na disputa pelo governo do ES

Ricardo X Pazolini: 37% dos eleitores podem mudar de voto e alterar o jogo

Quaest: maioria não sabe quem apoia quem na corrida pelo governo do ES

A guerra pela "paz" entre os candidatos ao governo do ES

Quem é "o federal" de cada prefeito da Grande Vitória nas eleições 2026

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

TV Gazeta Debate Eleitoral Lorenzo Pazolini ricardo ferraço Helder Salomão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiscalização mirou no combate da produção clandestina de carvão vegetal no norte do estado.
Mais de duas toneladas de carvão vegetal são apreendidas em Conceição da Barra
Fernando Mineiro Silva, de 27 anos, foi detido no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, por atraso no pagamento de pensão alimentícia
Homem com pensão atrasada é preso após ter título cancelado
Imagem de destaque
Baralho cigano: veja as previsões de outubro de 2026 para os 12 signos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados