Os bastidores, a troca de farpas e quem se saiu melhor no debate da TV Gazeta

O estúdio em que foi realizado o debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo, na noite de terça-feira (29), na TV Gazeta, estava bem frio. O ar-condicionado é potente.





Perdão pelo trocadilho óbvio, mas o clima entre Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT), porém, esquentou.





Foi o último embate entre os três antes da votação no primeiro turno. Assim, as fichas guardadas foram jogadas.



Nada bombástico, mas ao menos as interações entre eles foram mais interessantes, em comparação a debates anteriores.









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui Até um novo vocabulário foi adotado. Entraram em cena, por exemplo, "caroneiro" e "Pazolândia".





E ainda teve "participação especial" do Véio da Havan.





Ricardo e Pazolini lideram as pesquisas de intenção de voto e poderiam ter se retraído para evitar um eventual deslize na reta final e voltar à carga na segunda etapa do pleito.





Seria algo arriscado também, poderiam soar apáticos.





Mas, ao contrário, optaram por fustigar um ao outro.





Helder Salomão (PT) está em terceiro lugar na corrida.





Não é uma posição exatamente confortável, mas ao mesmo tempo isso o deixa mais solto e sob menos pressão.





Assim, saiu-se melhor que os outros dois. Em minha humilde opinião.





O petista é um orador superior aos adversários e estava afiado.



Distribuiu petardos contra Pazolini e Ricardo, com destaque para o emedebista.





Se o desempenho no debate vai angariar votos ... bem, aí é outra história.



