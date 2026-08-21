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Veja o novo prazo

Prefeitura de Vitória adia em 450 dias entrega da UPA do Forte São João

Instalações estavam inicialmente previstas para serem concluídas no final de agosto

Publicado em 21 de Agosto de 2026 às 09:08

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

21 ago 2026 às 09:08

A construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Forte São João teve o prazo de conclusão das obras atualizado e, agora, deve ser concluída somente em 23 de dezembro de 2027. Um aditivo de prazo ampliou em 450 dias os períodos de execução da obra e de vigência do contrato. Por enquanto, ainda não houve aditivo para o valor da obra, contratada por R$ 21,6 milhões.

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória Prefeitura de Vitória

As obras foram iniciadas em outubro de 2025. Mas a ordem de execução foi publicada meses antes, ainda em abril, com previsão de entregar a nova UPA à população em setembro de 2026. No entanto, até agora, segundo o Portal de Obras de Vitória, 21,79% do previsto para a obra foi executado.


A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para falar sobre o aditivo de contrato e explicar sobre o aditivo de prazo, mas não houve retorno até a publicação da matéria.
Atendimento

Atualmente, Vitória dispõe de dois pronto atendimentos (PAs), na Praia do Suá e em São Pedro, que somam cerca de 120 mil atendimentos anuais e sofrem com superlotação. A nova unidade pretende ampliar e descentralizar a cobertura, com foco no atendimento de urgência e emergência.


A expectativa é que a nova unidade, localizada no bairro Forte São João, tenha 36 leitos de observação e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano: quase três vezes mais que os dois PAs. O projeto prevê dois pavimentos, estacionamento, jardins e acessibilidade total, incluindo banheiros adaptados, piso tátil e elevador hospitalar tipo carro-leito. 


A UPA está sendo construída em terreno que fica na Avenida Vitória, na esquina com a Rua Desembargador José Vicente, próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). De acordo com os planos da prefeitura, o espaço vai ofertar serviços de complexidade intermediária que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município.

O terreno que vai receber a primeira UPA de Vitória tem mais de 4 mil metros quadrados. Prefeitura de Vitória

A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário. Esses serviços serão ofertados 24 horas por dia.


A equipe será composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista.

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