Prefeitura de Vitória adia em 450 dias entrega da UPA do Forte São João

A construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Forte São João teve o prazo de conclusão das obras atualizado e, agora, deve ser concluída somente em 23 de dezembro de 2027. Um aditivo de prazo ampliou em 450 dias os períodos de execução da obra e de vigência do contrato. Por enquanto, ainda não houve aditivo para o valor da obra, contratada por R$ 21,6 milhões.
As obras foram iniciadas em outubro de 2025. Mas a ordem de execução foi publicada meses antes, ainda em abril, com previsão de entregar a nova UPA à população em setembro de 2026. No entanto, até agora, segundo o Portal de Obras de Vitória, 21,79% do previsto para a obra foi executado.
Atualmente, Vitória dispõe de dois pronto atendimentos (PAs), na Praia do Suá e em São Pedro, que somam cerca de 120 mil atendimentos anuais e sofrem com superlotação. A nova unidade pretende ampliar e descentralizar a cobertura, com foco no atendimento de urgência e emergência.
A expectativa é que a nova unidade, localizada no bairro Forte São João, tenha 36 leitos de observação e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano: quase três vezes mais que os dois PAs. O projeto prevê dois pavimentos, estacionamento, jardins e acessibilidade total, incluindo banheiros adaptados, piso tátil e elevador hospitalar tipo carro-leito.
A UPA está sendo construída em terreno que fica na Avenida Vitória, na esquina com a Rua Desembargador José Vicente, próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). De acordo com os planos da prefeitura, o espaço vai ofertar serviços de complexidade intermediária que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município.
A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário. Esses serviços serão ofertados 24 horas por dia.
A equipe será composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista.
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