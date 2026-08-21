Prefeitura de Vitória adia em 450 dias entrega da UPA do Forte São João

Atualmente, Vitória dispõe de dois pronto atendimentos (PAs), na Praia do Suá e em São Pedro, que somam cerca de 120 mil atendimentos anuais e sofrem com superlotação. A nova unidade pretende ampliar e descentralizar a cobertura, com foco no atendimento de urgência e emergência.





A expectativa é que a nova unidade, localizada no bairro Forte São João, tenha 36 leitos de observação e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano: quase três vezes mais que os dois PAs. O projeto prevê dois pavimentos, estacionamento, jardins e acessibilidade total, incluindo banheiros adaptados, piso tátil e elevador hospitalar tipo carro-leito.





A UPA está sendo construída em terreno que fica na Avenida Vitória, na esquina com a Rua Desembargador José Vicente, próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). De acordo com os planos da prefeitura, o espaço vai ofertar serviços de complexidade intermediária que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município.