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R$ 21,6 milhões

Vitória assina ordem de serviço para construção da primeira UPA

Espaço contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação e vai ofertar serviços de complexidade intermediária

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 11:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 abr 2025 às 11:45
Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória
Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória
A ordem de serviço para construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória foi assinada na manhã deste sábado (5). O investimento é de R$ 21,6 milhões, por meio de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o prazo para execução dos trabalhos é de 540 dias.
Durante a assinatura da ordem de serviço, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, afirmou que além da nova UPA, a prefeitura vai construir uma nova Secretaria Municipal de Saúde e uma nova unidade de saúde em Forte São João. "Vamos colocar essa unidade de saúde aqui, a secretaria... tudo no chão, vai ser tudo novo", declarou.
A secretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini, por sua vez, prometeu transformar o PA de São Pedro, que realiza cerca de 140 mil atendimentos por ano, em uma UPA nível 2. "Nós vamos transformar a unidade em uma UPA porte 2, não será 3 porque a estrutura não comporta".
Já o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) fez um balanço da gestão e relembrou que ao longo dos últimos anos a prefeitura ampliou o horário de funcionamento das unidades de saúde, o que possibilita que os moradores sejam atendidos perto de casa, sem a necessidade de se deslocarem a outros bairros. Destacou ainda que o projeto da nova UPA é fruto de diálogo com o legislativo municipal e com as comunidades.
"O desafio era produzir um projeto, era muito fácil pegar um projeto pronto, mas fomos para dentro das comunidades, ouvir a Câmara de Vereadores, as lideranças comunitárias e o conselho e construímos um projeto único no país. A cidade vai deixar de estar no mapa da vergonha, vai deixar de ser a única capital do país que não tem uma UPA", afirmou.

Como vai funcionar a UPA

O empreendimento contará com 10 consultórios e 35 leitos para pacientes em observação e vai ofertar serviços de complexidade intermediária que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município.
O projeto prevê um estabelecimento de suporte nível 3 – o maior e mais complexo nível para uma UPA – com dois pavimentos, rampas, elevadores para macas, área para pediatria com consultórios, local para inalação, medicação, sala de espera e acolhida, espaço para observação com leitos, consultórios para adultos também com espaço de espera, de medicação e inalação, além de leitos para observação e para isolamentos. 
A estimativa da prefeitura é que a UPA mais que dobre a capacidade de atendimento na Capital, saindo de 125 mil pacientes atendidos por ano para 345 mil.

345 mil pacientes

Poderão ser atendidos por ano em Vitória após a inauguração da UPA
A UPA será construída no bairro Forte São João, em terreno localizado na esquina da Rua Desembargador José Vicente com a Avenida Vitória, próximo da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário.
Esses serviços serão ofertados 24 horas interruptamente por equipe multiprofissional composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista.

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória

A solicitação para a construção da primeira UPA de Vitória partiu da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e, em novembro de 2022, o primeiro estudo foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras. Em janeiro de 2023, técnicos das secretarias de Saúde e de Obras visitaram UPAs instaladas no estado de São Paulo e readequaram os estudos.

Qual a diferença de UPA para UBS e pronto-socorro?

- Pronto-socorro: projetados para lidar com emergências graves, como acidentes e outras condições que requerem atenção médica imediata;

- Unidade Básica de Saúde (UBS): atendimento médico de rotina para pacientes menos graves e que não necessitem de atendimento imediato:

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA): alternativa aos pronto-socorros, oferecem atendimento médico de emergência a pacientes que precisem de assistência imediata, mas que não necessariamente apresentam condições que ameacem suas vidas. 

UPA foi motivo de discussão nas eleições de 2024

No período eleitoral, adversários do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) o criticaram por Vitória ainda não ter uma UPA. 
No debate realizado pela TV Gazeta entre os dias 3 e 4 de outubro de 2024, a deputada Camila Valadão (Psol), então candidata a prefeita, questionou o prefeito, falando em R$ 76 milhões disponíveis do governo federal para a área da saúde que não teriam sido usados pela gestão.
O prefeito tinha se comprometido a iniciar as obras da primeira UPA da Capital e concluir a construção ainda no primeiro mandato

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