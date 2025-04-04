Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, doados ao Ifes Crédito: Vitor Jubini

A Cidade da Inovação, que funciona desde 2021 nos antigos galpões doados pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC) ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , em Jardim da Penha, Vitória, será o primeiro parque tecnológico do Espírito Santo . A iniciativa foi aprovada em um edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O projeto foi inscrito em uma chamada pública lançada em 2024 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para custear a implantação de parques tecnológicos localizados nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Pelo edital da Finep, o Ifes foi contemplado com R$ 12 milhões, recurso que vai possibilitar o parque entrar em operação.

“O Parque Tecnológico Cidade da Inovação (PCTI) reunirá, de forma inovadora em sua estrutura, academia, empresas, governo e sociedade civil organizada para operarem em plataforma de inovação e empreendedorismo aberta em conexão com outros ambientes de inovação, para a execução de políticas de inovação, programas, projetos e ações para promover o desenvolvimento de produtos, processos e serviços de alto valor agregado”, apontou o pró-reitor de Extensão do Ifes, Lodovico Ortlieb Faria.

Your browser does not support the audio element. Galpões de Jardim da Penha vão virar primeiro parque tecnológico do ES

De acordo com o pró-reitor, o PCTI atuará como vetor no processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado, pela aproximação e relacionamento com organizações públicas e privadas do ecossistema capixaba de inovação. “Em sua estrutura ele já reúne atores da quádrupla hélice, o que facilita e dinamiza ações no sentido de propor/desenvolver soluções para demandas do governo, da iniciativa privada e da sociedade em geral”, explica Lodovico.

“O parque também coloca o Ifes em outro patamar de atendimentos à sociedade além dos já consagrados, abrindo oportunidades para servidores também atuarem como agentes de inovação e empreendedorismo, prestação de serviços especializados e desenvolvimento de PD&I e abre oportunidades para inserção de nossos alunos como bolsistas em projetos de pesquisa, em estágios, programas trainee, e startups”, complementa.

A equipe responsável pela elaboração da proposta é composta pelos professores e pesquisadores do Ifes Douglas Almonfrey, coordenador geral da proposta; Francisco José Casarim Rapchan, coordenador do InovaSerra; e Lucas Poubel Timm do Carmo, coordenador do Distrito 28.