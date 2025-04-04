A Cidade da Inovação, que funciona desde 2021 nos antigos galpões doados pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC) ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória, será o primeiro parque tecnológico do Espírito Santo. A iniciativa foi aprovada em um edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
O projeto foi inscrito em uma chamada pública lançada em 2024 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para custear a implantação de parques tecnológicos localizados nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.
Pelo edital da Finep, o Ifes foi contemplado com R$ 12 milhões, recurso que vai possibilitar o parque entrar em operação.
“O Parque Tecnológico Cidade da Inovação (PCTI) reunirá, de forma inovadora em sua estrutura, academia, empresas, governo e sociedade civil organizada para operarem em plataforma de inovação e empreendedorismo aberta em conexão com outros ambientes de inovação, para a execução de políticas de inovação, programas, projetos e ações para promover o desenvolvimento de produtos, processos e serviços de alto valor agregado”, apontou o pró-reitor de Extensão do Ifes, Lodovico Ortlieb Faria.
Galpões de Jardim da Penha vão virar primeiro parque tecnológico do ES
De acordo com o pró-reitor, o PCTI atuará como vetor no processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado, pela aproximação e relacionamento com organizações públicas e privadas do ecossistema capixaba de inovação. “Em sua estrutura ele já reúne atores da quádrupla hélice, o que facilita e dinamiza ações no sentido de propor/desenvolver soluções para demandas do governo, da iniciativa privada e da sociedade em geral”, explica Lodovico.
“O parque também coloca o Ifes em outro patamar de atendimentos à sociedade além dos já consagrados, abrindo oportunidades para servidores também atuarem como agentes de inovação e empreendedorismo, prestação de serviços especializados e desenvolvimento de PD&I e abre oportunidades para inserção de nossos alunos como bolsistas em projetos de pesquisa, em estágios, programas trainee, e startups”, complementa.
A equipe responsável pela elaboração da proposta é composta pelos professores e pesquisadores do Ifes Douglas Almonfrey, coordenador geral da proposta; Francisco José Casarim Rapchan, coordenador do InovaSerra; e Lucas Poubel Timm do Carmo, coordenador do Distrito 28.
Parte dos galpões do IBC foi entregue ao Ifes em 2021. A instituição ficou uma área de 23 mil m², que foi cedida em guarda provisória pela Secretaria de Patrimônio da União no Estado (SPU-ES) por um prazo de 20 anos. O restante da estrutura, com 6,6 mil m², foi vendido por R$ 16 milhões.
Nos galpões do Ifes em Jardim da Penha já funcionam a chamada Cidade da Inovação, que recebeu nova pintura e calçadas e sediou diversos eventos relacionados à cultura e à tecnologia nos últimos anos. Atualmente, a instituição trabalha em um projeto de revitalização do interior dos prédios.