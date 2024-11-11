Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Pazolini para Vitória

1

Concluir escolas e aumentar tempo integral

Pazolini prometeu em seu plano de governo concluir a construção da EMEF Paulo Roberto, em São Benedito; da EMEF Ronaldo Soares, em Resistência; da EMEF São Vicente de Paulo, no Centro, da EMEF Irmã Jacinta Ferreira Soares, no bairro Romão; do CMEI Sebastião Perovan, em Jabour; e do CMEI Geysla da Cruz Militão, em Nova Palestina. Já em entrevista para A Gazeta , afirmou que vai continuar aumentando o número de unidades e ampliar as escolas com tempo integral, que em 2024 são 30 na cidade.

2

Criar prêmio Educar para Vitória

O prefeito se comprometeu, tanto em seu plano de governo quanto em entrevista para A Gazeta , a criar o prêmio Educar para Vitória para alunos e professores, com viagens pedagógicas, intercâmbios culturais e pedagógicos internacionais, proporcionando imersões que valorizem e reconheçam alunos e professores.

3

Finalizar concurso e nomear novos professores

Ainda na área da educação, o mandatário prometeu em entrevista para a CBN Vitória , após a reeleição, finalizar o concurso público para professores e nomear os aprovados, inclusive professores da educação especial, uma vez que esse foi o primeiro concurso realizado no município voltado para essa área.

4

Revitalização do Centro



Em sabatina realizada por A Gazeta e pela CBN Vitória , Pazolini prometeu ações para revitalização do Centro histórico da Capital, com novas iniciativas para atrair mais movimentação ao bairro, por meio da recuperação do comércio, da abertura de restaurantes, da valorização da cultura, além de eventos. “O grande passo agora é reforçar o diálogo com as associações comerciais e de moradores para termos condições de levar pessoas para o Centro. É isso o que precisamos fazer para que o Centro seja um polo de atração comercial e na prestação de serviços, valorizando a arte, a cultura, a gastronomia e o entretenimento", disse.

5

Construir novas unidades de saúde

Para a área da saúde, Pazolini disse em seu plano de governo que vai duplicar de tamanho a Unidade Básica de Saúde de Jardim Camburi e construir uma em Consolação. Para A Gazeta , falou ainda na conclusão de outras obras. "Concluiremos as UBS de Santo Antônio e Grande Vitória. Iniciaremos as obras da UBS do Bairro República e Consolação", prometeu.

6

Concluir construção da primeira UPA de Vitória

Em entrevista para A Gazeta e também no debate com os candidatos a prefeito de Vitória realizado pela TV Gazeta , o mandatário se comprometeu a concluir a construção da primeira UPA de Vitória, localizada em Forte São João. Diferentemente de outras unidades de saúde, uma UPA funciona 24 horas, todos os dias da semana.

7

Aumentar efetivo da Guarda Municipal

Pazolini prometeu finalizar o concurso da Guarda Municipal até o início de janeiro de 2025 e colocar 100 novos agentes nas ruas. “Vamos ter 100 novos guardas municipais cuidando da segurança. Isso vai dar um impacto muito positivo na cidade, porque os guardas vêm com uma formação extraordinária, com todo o avanço tecnológico”, declarou à CBN Vitória, em entrevista após a reeleição.

8

Plantar uma árvore por habitante

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito reeleito prometeu plantar uma árvore por habitante da Capital dentro do Programa Vix Flora. Isso acontece através de drones, que lançam sementes em locais, que obviamente vão germinar, gerar frutos e vão ter novas árvores na cidade. São mais ou menos 350 mil novas árvores”, afirmou.

9

Ampliar o Bike Vitória e a malha cicloviária

Em entrevista para A Gazeta, o prefeito propôs ações integradas para maior eficiência e sustentabilidade na mobilidade urbana, incluindo ampliar o Programa Bike Vitória e investir na ampliação da malha cicloviária, estabelecendo novas conexões e integrações.

10

Implantar o Bike Social

Em seu plano de governo, Pazolini prometeu implantar o Bike Social, incentivando o uso gratuito de bicicletas para pessoas de baixa renda.

11

Iniciar o Mergulhão de Camburi

O prefeito prometeu iniciar no seu segundo mandato as obras do Mergulhão de Camburi , aumentando fluidez no trânsito do município e a integração de Vitória com a Região Metropolitana. "Vai ser até um ponto turístico. Você vai poder fotografar de cima: a praia, a descida dos aviões... Tenho certeza que vai atrair muita gente e vai trazer a fluidez do trânsito”, disse o prefeito.

12

Implantar o novo Mercado da Vila Rubim

Na área de desenvolvimento econômico de seu plano de governo, Pazolini incluiu a revitalização e implementação do novo Mercado da Vila Rubim, tradicional comércio popular da Capital. A promessa, na verdade, é a mesma registrada no plano de governo das eleições de 2020, mas não cumprida no primeiro mandato.

13

Construir o primeiro CAPS infantil

Em seu plano de governo, Pazolini prometeu construir o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Capital voltado ao público infantil.

14

Iniciar a revitalização da Avenida Beira-Mar

Em seu plano de governo e em entrevista para A Gazeta, Pazolini afirmou que vai dar continuidade no segundo mandato ao Projeto Vitória de Frente para o Mar, que inclui a revitalização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar). O projeto, que prevê ciclovia, passarela, mirantes e um centro de orientação ao exercício , vai ligar o Centro de Vitória até a Praça do Papa, na Enseada do Suá.

15

Concluir obras de macrodrenagem