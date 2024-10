Eleições 2024

Pazolini anuncia início de obras em ruas históricas no Centro de Vitória

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (7), prefeito reforçou que deve incorporar propostas de outros candidatos

Lorenzo Pazolini foi reeleito no primeiro turno para comandar a Prefeitura de Vitória. (Vitor Jubini)

“Precisamos avançar no setor cultural, precisamos estar mais próximos desse setor importante. Já fizemos várias ações, mas esse engajamento tem que ser maior e tem que ter uma relação de mais intimidade, de proximidade. E é isso o que nós vamos buscar. As obras, os projetos estruturantes estão andando. Vou trazer aqui, em primeira mão, para o ouvinte da CBN: nós já vamos assinar a ordem de serviço, por exemplo, da Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, que é aguardada há muito tempo, da Rua Sete. Ou seja, são investimentos por toda a cidade”, declarou.

A revitalização das ruas históricas no Centro de Vitória já havia sido anunciada em fevereiro, pela prefeitura. A proposta é dar às vias um novo paisagismo e torná-las mais acolhedoras para as pessoas. Uma das novidades é que, em um dos lados, a calçada na Rua Sete deve ganhar mais 70cm de largura para privilegiar a movimentação de pedestres.

Pazolini ainda disse que vai transformar a quadra de escolas em ginásios cobertos, divulgar o resultado do concurso público para educação especial e finalizar o da Guarda Municipal até o início de janeiro. “Vamos ter 100 novos guardas municipais cuidando da segurança. Isso vai dar um impacto muito positivo na cidade, porque os guardas vêm com uma formação extraordinária, com todo o avanço tecnológico. Estarão com as câmeras de inteligência artificial e na rua, protegendo a vida e o patrimônio de todos”.

Questionado sobre as obras do Mergulhão de Camburi, o prefeito disse que a ordem de serviço já foi assinada e a empresa está dentro do prazo legal para apresentar o projeto e iniciar as intervenções. O mandatário garantiu que o dinheiro necessário já está empenhado e reservado em caixa.

"Vai ser uma obra arquitetônica que vai ter beleza. A nossa preocupação era não causar nenhum tipo de prejuízo para a praia e o projeto ficou lindo. Vai ser até um ponto turístico. Você vai poder fotografar de cima: a praia, a descida dos aviões... Tenho certeza que vai atrair muita gente e vai trazer a fluidez do trânsito”, disse o prefeito.

Pazolini ainda reforçou a ideia de incorporar propostas de outros candidatos que disputaram a prefeitura nas eleições deste ano, como citou na festa de vitória, na noite de domingo (6). “Eu já estive hoje (segunda-feira) reunido com alguns secretários exatamente com essa missão dizendo: 'Olha, nós vamos olhar todo o plano de governo. Nós precisamos olhar tudo o que foi proposto e incorporar a nossa gestão aos próximos 4 anos'”, disse na entrevista à CBN.

