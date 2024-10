Lorenzo Pazolini é reeleito no primeiro turno em Vitória

Prefeito se reelege, sem necessidade de segundo turno, para mandato de mais quatro anos no comando da Capital

O atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito, neste domingo (6), no primeiro turno da eleição municipal, com 56,22% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou João Coser (PT), que obteve 15,62%, seguido de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 12,46%. Na sequência, aparecem Assumção (PL), com 9,55%; Camila Valadão (Psol), com 5,74%; e Du (Avante), com 0,42%.