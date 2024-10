Acompanhe a live com apuração em tempo real e análises das Eleições no ES

A partir das 17h, a página de Eleições de A Gazeta e a Rádio CBN Vitória transmitem, em tempo real, os resultados das votações, repercussões e os bastidores das eleições

Neste domingo (6), primeiro turno das eleições municipais de 2024, a partir das 17h, quando começa oficialmente a abertura das urnas, A Gazeta e a Rádio CBN Vitória trazem a apuração dos votos em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em um programa especial ao vivo com bastidores e análises dos resultados da votação no Espírito Santo.