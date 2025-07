Gestão pública

TCES suspende contrato de R$ 2,4 milhões da Prefeitura de Cariacica

A decisão é monocrática e foi publicada no Diário do TCES de quarta-feira (23); cautelar ainda precisa ser referendada pelo plenário da Corte de Contas

Uma medida cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) determina a suspensão de um contrato avaliado em R$ 2,4 milhões, firmado, em maio deste ano, entre a Prefeitura de Cariacica e uma empresa de serviços ambientais. >

A decisão é monocrática e foi publicada no Diário do TCES de quarta-feira (23). A cautelar ainda precisa ser referendada pelo plenário da Corte de Contas.>

Consulta feita pela reportagem ao Portal de Transparência do Executivo cariaciquense, na quarta-feira (24), mostra o contrato alvo de questionamento no TCES na base de dados da prefeitura. Também é informado que o certame visa atender ao Programa de Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Educação na cidade.>

De acordo com informações da decisão monocrática proferida pelo conselheiro substituto Donato Volkers Moutinho, do valor total do contrato, R$ 650 mil já teriam sido empenhados para custear serviços prestados pela empresa até agora. >