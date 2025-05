Perto de terminal

Prefeitura de Cariacica retira barracas de pessoas em situação de rua; vídeo

Ação ocorreu nesta terça (13), perto do Terminal de Campo Grande; segundo a prefeitura, no local também havia bancas de jornal abandonadas e barracas de ambulantes irregulares

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um trator demolindo barracas e estruturas improvisadas próximas ao Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (13). As imagens chamaram atenção pela ação direta dos agentes da administração e pela presença do maquinário, mas a ação, segundo a prefeitura, ocorreu sem transtornos.>

A Prefeitura de Cariacica foi procurada por A Gazeta e informou que a operação foi realizada em uma área pública nas imediações do terminal, e teve como objetivo desobstruir o local. Conforme a nota enviada pela administração municipal, além das barracas ocupadas por pessoas em situação de rua, havia bancas de jornal abandonadas e barracas de ambulantes irregulares.>

Em relação às pessoas em situação de rua que estavam no local, a prefeitura disse que elas se retiraram de forma voluntária com o início da operação. “Técnicos da Secretaria de Assistência Social, que acompanharam a ação, também ofereceram abrigos para as pessoas em situação de rua”, acrescentou, em nota.>