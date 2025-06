Jovem atropelado na Rodovia do Sol já respira sem aparelhos e segue em coma

O acidente ocorreu na altura do bairro Jockey de Itaparica. Segundo um amigo da vítima, o rapaz de Minas Gerais atravessava na faixa de pedestres com o semáforo piscando em amarelo quando foi atingido. A Polícia Militar informou que o motorista do carro estava com a CNH suspensa e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado por recusa e por dirigir com a habilitação suspensa, porém foi liberado no local. Até o momento da publicação da matéria o suspeito seguia livre.>