Reportagem especial

A Gazeta recebe menção honrosa em prêmio de jornalismo socioambiental

O reconhecimento aconteceu durante premiação realizada no Rio de Janeiro pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor) em parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil

Publicado em 10 de junho de 2025 às 19:22

Matéria especial de A Gazeta ganha prêmio de melhor cobertura socioambiental local Crédito: Vinicius Zagoto

Uma reportagem especial de A Gazeta conquistou menção honrosa no Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental. Com o título Quilombolas relatam falta água potável e luz em Conceição da Barra, a matéria mostrou a realidade vivida pelas comunidades quilombolas no Norte do Espírito Santo, com denúncia sobre a situação de precariedade do local . O evento foi promovido pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor) em parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil.>

Para produzir a matéria, o repórter Vinicius Zagoto foi até Conceição da Barra e conversou com quilombolas de três territórios diferentes. “O que mais me marcou na apuração dessa série de reportagens foi descobrir que ainda existem comunidades, como a dos povos tradicionais do Norte do Espírito Santo, sem água potável nas torneiras e energia elétrica", contou Vinicius, repórter do Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais.>

Ouvir os povos tradicionais foi fundamental para entender como se deu a formação da população negra capixaba e compreender a luta pela demarcação da terra na região Vinicius Zagoto Repórter do Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais de A Gazeta

"Por meio do jornalismo local, conseguimos compreender que as realidades de cada região são diferentes e ver que, em algumas localidades, como nos quilombos visitados por nós, alguns direitos básicos ainda não são garantidos. Ao dar espaço às reivindicações quilombolas, aumentamos a cobrança sobre o poder público para que essas demandas sejam atendidas", complementou Zagoto. >

O repórter Vinicius Zagoto durante cerimônia do Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental Crédito: Acervo Pessoal

A produção contou com o trabalho de diversos profissionais da Redação. O vídeo de abertura foi criado por Farley Silva, com imagens de Fernando Madeira. O roteiro teve edição de Mikaella Campos, e o conteúdo visual foi supervisionado por Joyce Meriguetti, Adriana Rios e Haelly Dragnev. A trilha, arte e finalização ficaram também sob responsabilidade de Farley.>

>

Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental

Criado em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, o prêmio integra as celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido. Ao reconhecer coberturas jornalísticas com foco em justiça socioambiental, a iniciativa busca valorizar o papel do jornalismo na promoção dos direitos humanos e na defesa dos territórios tradicionais.>

A edição 2025 do Festival 3i reforçou a centralidade do jornalismo ambiental ao incluir oficinas sobre a COP 30, organizadas com apoio da InfoAmazonia e do Instituto Serrapilheira.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta