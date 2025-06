Regularização

Imóveis da Grande Vitória começam a ser notificados para se conectar à rede de esgoto

Proprietários terão 90 dias para regularizar a situação após receberem o aviso junto à conta de água; medida integra o projeto “Tá Ligado?”, em parceria com o MPES e prefeituras

Publicado em 10 de junho de 2025 às 18:46

Os encanamentos são responsáveis por garantir o transporte dos fluidos para as residências e para a rede de esgoto Crédito: (Shutterstock)

Imóveis da Grande Vitória que ainda não estão conectados à rede de esgoto começaram a ser notificados pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A ação faz parte do projeto “Tá Ligado?”, desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e com as prefeituras de quatro municípios – Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.>

As notificações serão entregues pelos profissionais da Cesan junto com a próxima conta. O modelo do aviso destaca o prazo legal de 90 dias para que o proprietário regularize a situação e providencie a ligação do imóvel. O descumprimento da medida poderá ser enquadrado como crime ambiental, e o caso será encaminhado à Promotoria de Justiça.>

O projeto busca garantir a efetivação da Lei Estadual 9.096/2008, que torna obrigatória a conexão à rede de esgoto em locais onde ela já está disponível. O esgoto coletado é tratado e devolvido limpo à natureza, o que contribui diretamente para a preservação ambiental e para a prevenção de doenças.>

Como fazer a ligação?

Verifique se há uma caixa da Cesan na calçada. Em caso de dúvida, ligue para o número 115 (ou 0800 095 2305, em Aracruz);



Se já houver a caixa, faça a ligação. Contrate um bombeiro hidráulico para conectar a rede interna do imóvel à caixa de ligação;



Se não houver caixa, solicite a instalação gratuita. Ligue para o 115 ou acesse a Agência Virtual no site cesan.com.br, no menu: Meu esgoto > Ligação de esgoto;



Após a ligação, avise a Cesan. Informe a conexão pelo telefone 115 ou pela Agência Virtual em: Meu esgoto > Autodeclaração de esgoto ligado.

A iniciativa decorre de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Cesan, o MPES e as prefeituras, que integra o novo Marco Legal do Saneamento. Essa legislação determina que todas as edificações urbanas permanentes devem ser ligadas à rede pública de esgotamento, quando disponível, e prevê a cobrança de tarifas relacionadas à conexão e ao uso do serviço.>

