Câmara de Vereadores

TCES aceita representação contra uso indevido de carros oficiais em Linhares

Ação do MPC alega que vereadores estariam usando veículos oficiais para atividades que não têm relação com o mandato

Vou dar mais atenção à profissão e ao PDT, diz Vidigal sobre saída do governo do ES

A representação contra o Legislativo linharense foi aceita por meio de decisão monocrática proferida pelo conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, relator da ação na Corte de Contas. Apesar de ter aceitado a denúncia do órgão ministerial, Aboudib indeferiu medida cautelar solicitada pelo MPC.>

Na cautelar, o MPC pretendia que o Tribunal de Contas determinasse a imediata identificação dos veículos oficiais utilizados pelos vereadores de Linhares. Atualmente, não há qualquer elemento visual que aponte que os carros supostamente usados para fins indevidos são exclusivos para o exercício do mandato, segundo o Ministério Público de Contas.>

Em seu pedido, o órgão ministerial ainda argumentou que o histórico do Legislativo de Linhares, em especial do seu atual presidente Ronald Passos (Podemos), "exsurge a gravidade e da possibilidade de ineficácia até a decisão final do TCES, bem como a violação dos princípios básicos da Administração Pública, uma vez que a reincidência dos fatos já são, por si só, suficientes para ensejar o deferimento da cautelar".>