Três Barras

Vídeo mostra boiada solta em avenida de Linhares; prefeitura faz alerta

Onde era para transitar carros, motos e bicicletas havia uma boiada. Bois soltos foram filmados por moradores passando pela Avenida Dr. José Palmeira da Silva, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A gravação (veja acima), feita na noite de quinta-feira (17), mostra um motociclista e pessoas praticando atividades físicas desviando dos animais.