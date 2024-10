Eleições 2024

Qual a data do segundo turno das eleições municipais de 2024?

Entenda quais são os critérios para que uma eleição seja decidida em segundo turno

O primeiro turno das eleições municipais ocorre no próximo domingo (6). Para algumas cidades – aquelas com mais de 200 mil eleitores –, existe a possibilidade da realização de um segundo turno. No Espírito Santo, apenas Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória podem ter uma nova fase da disputa eleitoral, que está marcada para o dia 27 de outubro. Isso é definido por alguns critérios diferentes.

Quantos eleitores uma cidade precisa para ter segundo turno?

Um dos primeiros critérios para definir se uma cidade terá segundo turno ou não é o número de eleitores. A partir da marca de 200 mil votantes, a cidade já pode se classificar para a segunda etapa do processo eleitoral. No Brasil, 103 cidades atingem essa marca.

O que é maioria absoluta e maioria simples dos votos?

Além do número de eleitores, a distribuição dos votos entre os candidatos no primeiro turno impacta na realização ou não do segundo turno. Para se eleger ainda no primeiro turno, o candidato deve atingir a marca de maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% + 1 dos votos válidos — não incluindo os nulos e brancos.

Caso isso não aconteça, os dois candidatos mais votados competem novamente no segundo turno. Vence a disputa aquele que tiver o maior número de votos.

As cidades que não se encaixam nesses dois critérios seguem o critério da maioria simples. Ou seja, o candidato com mais votos é o vencedor nas eleições já no primeiro turno.

