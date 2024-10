Não sabe onde vai votar? Consulte as seções eleitorais do ES

Eleitor que não quiser surpresas no dia da eleição, pode conferir onde irá exercer seu direito por meio de algumas ferramentas

No próximo domingo, 6 de outubro, milhões de eleitores sairão de suas casas para escolher os prefeitos e vereadores dos municípios em todo o Brasil. Para evitar qualquer tipo de problema, é importante consultar com antecedência qual será o local de votação. Mas você sabe como fazer isso?

Além dessas opções, A Gazeta também disponibiliza uma tabela com todos os locais de votação. Basta você pesquisar pela seção eleitoral, pela zona e cidade para descobrir o endereço.

Site do TSE

Para consultar o local de votação no site do TSE, basta acessar a aba ‘local de votação’, onde será solicitado seu nome completo, nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Após isso, você será redirecionado a outra página que indicará a zona, seção e local de votação.

e-Título

O aplicativo e-Título é a versão digital do título de eleitor. Ele foi lançado em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permite que o eleitor tenha acesso às informações cadastradas na Justiça Eleitoral.

Através do aplicativo, que está disponível gratuitamente nas lojas virtuais dos smartphones, é possível consultar a zona e a seção eleitoral, emitir certidão de quitação eleitoral e guias de pagamentos, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e se cadastrar como mesário voluntário. Basta fornecer o número do CPF para ter acesso a todos os serviços.