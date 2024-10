Operação terá 8 mil agentes de segurança no domingo de eleições no ES

O efetivo para a segurança nas eleições

➜ 6.536 policiais militares para policiamento e segurança nos locais de votação e apuração;



➜ 330 policiais civis para atuação em 71 municípios onde não há presença da Polícia Federal, elaborando procedimentos da Polícia Judiciária e atuando em demais ocorrências das Delegacias Regionais;



➜ 258 bombeiros militares para atendimentos emergenciais e socorros de urgência;



➜ 45 policiais da polícia científica para atuar de forma integrada com as forças de segurança, atendendo às demandas periciais;



➜ 170 policiais federais para atuação nos municípios da Grande Vitória, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim na autuação de flagrante delito, patrulhamento de segurança e nas ações integradas de inteligência;



➜ 70 policiais rodoviários para patrulhamento nas rodovias federais no sábado (5) e no domingo (6);



➜ 661 agentes das guardas municipais atuando em conjunto com a Polícia Militar para segurança nos locais de votação e para ações de trânsito em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Colatina, Barra de São Francisco, Linhares e São Mateus;