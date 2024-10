Eleições 2024

Em tempo real: painel vai divulgar crimes eleitorais no dia da votação no ES

Novo sistema de divulgação de boletins vai monitorar ocorrências, como boca de urna e transporte irregular de eleitores, no próximo domingo (6)

Site de divulgação dos boletins de ocorrência para as eleições. (Bruno Nézio)

Ocorrências relacionadas a crimes eleitorais durante a votação no Espírito Santo, no próximo domingo (6), serão monitoradas em tempo real por meio do "Boletim Periódico", um novo sistema que centraliza e automatiza os registros relacionados à segurança pública. A plataforma visa a facilitar o acesso a informações sobre problemas que possam impactar o pleito em todo o Estado.

O sistema será gerenciado a partir do Centro de Comando e Controle da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), garantindo uma operação integrada e atualizações constantes durante o dia da eleição.

Com a nova ferramenta, jornalistas, autoridades e o público em geral poderão acompanhar, diretamente pelo site da Sesp, as atualizações das ocorrências. O sistema, que faz uso de inteligência artificial, é alimentado automaticamente pela Deon (Delegacia Online), que centraliza os registros de ocorrências feitas por autoridades policiais.

Diferentemente dos anos anteriores, em que a comunicação das ocorrências era feita de forma mais direta e restrita à imprensa com o envio de boletins em PDF via grupos de WhatsApp, o novo site vai oferecer acesso aberto para quem quiser acompanhar os eventos em tempo real. O Centro de Comando e Controle, que opera durante o dia da eleição, reúne representantes de várias instituições, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Atualizações em Tempo Real

Autoridades reunidas para informar sobre o funcionamento da segurança no dia da eleição. (Bruno Nézio)

O sistema de monitoramento das ocorrências funcionará da seguinte maneira: de duas em duas horas, o sistema será atualizado com novos registros, que serão categorizados conforme a tipificação estabelecida pela autoridade policial responsável. Desde crimes eleitorais, como boca de urna e transporte irregular de eleitores, até ocorrências comuns próximas aos locais de votação serão registradas e disponibilizadas. Algumas das categorias em que os crimes estão divididos no site são: “crimes eleitorais”, “crimes contra candidatos”, “crimes cometidos em local de votação” e “incidentes no entorno do local da votação”.

Com um efetivo de mais de 8.070 agentes nas ruas, o site busca somar forças e facilitar o acesso à informação e garantir um pleito limpo e justo. “Então nós temos realmente um empenho operacional muito grande para garantir eleições livres, limpas e seguras para toda a população”, afirmou Leonardo Damasceno, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Atuação da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá uma atuação voltada para garantir o trânsito seguro nas rodovias sem impedir o deslocamento dos eleitores. As tradicionais blitzes serão substituídas por rondas preventivas, com patrulhamento contínuo nas estradas. Em casos excepcionais, como flagrantes de situações que colocam em risco a segurança, a PRF tomará medidas, mas sem inviabilizar a ida dos eleitores aos locais de votação, inclusive oferecendo transporte em viaturas quando necessário.

“Conduzir motocicleta sem capacete é um risco. Então, nesse caso, vai haver um flagrante. Mas não vai inviabilizar a pessoa de chegar ao local de votação. Se for necessário, a polícia vai colocar essa pessoa dentro da viatura e vai levar até o local de votação”, afirmou Wermeson Mario Pestana, Superintendente da PRF.

*Bruno Nézio é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão dos editores do Núcleo, Mikaella Campos e Fernanda Dalmacio

