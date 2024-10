Eleições 2024

Confira os horários de votação no Espírito Santo

Eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro para definir os prefeitos e vereadores dos municípios em todo o Brasil

1 min de leitura min de leitura

Horário de votação varia conforme o fuso dos Estados. (Roberto Jayme/Ascom/TSE)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

No dia 6 de outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores dos mais de cinco mil municípios do país. Por isso, é importante que o eleitor fique atento aos horários em que será permitido votar para não correr o risco de ficar de fora e, consequentemente, ter que justificar o voto.

Segundo consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas eletrônicas estarão abertas para receber os votos dos eleitores das 8h às 17h, nos locais onde o fuso horário segue o horário de Brasília, como é o caso do Espírito Santo.

No entanto, em alguns lugares do Brasil, o fuso horário é diferente. No Acre, as eleições começarão duas horas mais cedo e irão das 6h às 15h, assim como em alguns municípios de Amazonas. Em outra parte do Amazonas, além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul do Sul, Rondônia e Roraima, a votação ocorrerá das 7 às 17 horas.

Fernando de Noronha, arquipélago que pertence ao Estado de Pernambuco, também tem um fuso diferente, com uma hora a mais em relação a Brasília. No entanto, junto com o Distrito Federal, é um dos dois locais que não participam das Eleições Municipais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta