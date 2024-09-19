Não registrei minha biometria, posso votar?

O cadastro biométrico pode ser verificado no e-Título Crédito: shutterstock

O prazo para o eleitor regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral se encerrou no dia 8 de maio, portanto, aqueles que não registraram a sua biometria só poderão fazer o cadastro após as Eleições Municipais 2024, marcadas para o próximo 6 de outubro.

Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 2.999.734 eleitores registrados no Espírito Santo, apenas 1.743.685 (58,13%) estão com a biometria cadastrada.

Com isso, surge a pergunta: se eu não tiver feito meu cadastro biométrico, vou poder votar normalmente? A resposta é sim!

A biometria, que é a coleta das impressões digitais de todos os dedos das mãos, a assinatura e a foto digitalizada do eleitor, foi implementada a partir de 2008 com o intuito de garantir mais segurança ao processo eleitoral e evitar fraudes.

No entanto, o cadastro biométrico não é obrigatório. Para se identificar no dia da eleição, basta comparecer ao local com um documento oficial com foto e votar normalmente. Só tome cuidado: se, por acaso, você foi convocado para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria e não compareceu, pode estar com o título cancelado.