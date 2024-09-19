Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Não registrei minha biometria, posso votar?

Prazo para cadastrar a biometria junto à Justiça Eleitoral terminou no dia 8 de maio e apenas 58% dos eleitores capixabas fizeram o registro
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 set 2024 às 11:00

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 11:00

O cadastro biométrico pode ser verificado no e-Título
O cadastro biométrico pode ser verificado no e-Título Crédito: shutterstock
O prazo para o eleitor regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral se encerrou no dia 8 de maio, portanto, aqueles que não registraram a sua biometria só poderão fazer o cadastro após as Eleições Municipais 2024, marcadas para o próximo 6 de outubro.
Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 2.999.734 eleitores registrados no Espírito Santo, apenas 1.743.685 (58,13%) estão com a biometria cadastrada.
Com isso, surge a pergunta: se eu não tiver feito meu cadastro biométrico, vou poder votar normalmente? A resposta é sim!

Veja Também

Guia das eleições municipais 2024

A biometria, que é a coleta das impressões digitais de todos os dedos das mãos, a assinatura e a foto digitalizada do eleitor, foi implementada a partir de 2008 com o intuito de garantir mais segurança ao processo eleitoral e evitar fraudes.
No entanto, o cadastro biométrico não é obrigatório. Para se identificar no dia da eleição, basta comparecer ao local com um documento oficial com foto e votar normalmente. Só tome cuidado: se, por acaso, você foi convocado para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria e não compareceu, pode estar com o título cancelado.
Para verificar a sua situação, acesse a página do TSE, clique na aba “Serviços” e faça a consulta em “Situação eleitoral”. Se você já tiver o aplicativo e-Título, também poderá verificar essas informações por lá.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024

Prefeituras do ES retiram dados sociais e econômicos de sites; saiba motivo

De onde vem o dinheiro para campanhas eleitorais?

O que define o número de vereadores em cada cidade? Veja vídeo

Você sabe o que faz o vice-prefeito? Veja qual a função desse político

Você sabe o que faz um vereador? Entenda a função desse político

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Votação Urnas Eletrônicas Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados