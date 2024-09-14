Você sabe o que faz o vice-prefeito? Veja qual a função desse político

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, no dia 6 de outubro, cerca de 3 milhões de eleitores estarão atentos aos próximos candidatos a prefeitos e vereadores dos 78 municípios. Mas você sabia que o vice-prefeito desempenha uma função tão importante quanto os outros representantes que estarão nas urnas este ano?
O vice-prefeito é aquele que fica no lugar do prefeito em caso de viagens, renúncia, cassação de mandato ou até morte. Além disso, pode assumir outros cargos públicos, como liderar uma secretaria. Confira no vídeo acima quais são as funções e responsabilidades de quem ocupa esse cargo.