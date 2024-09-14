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Eleições 2024

Você sabe o que faz o vice-prefeito? Veja qual a função desse político

O vice substitui o prefeito em caso de viagens, mas também pode realizar várias outras funções; confira detalhes em vídeo
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

14 set 2024 às 15:24

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 15:24

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, no dia 6 de outubro, cerca de 3 milhões de eleitores estarão atentos aos próximos candidatos a prefeitos e vereadores dos 78 municípios. Mas você sabia que o vice-prefeito desempenha uma função tão importante quanto os outros representantes que estarão nas urnas este ano?
O vice-prefeito é aquele que fica no lugar do prefeito em caso de viagens, renúncia, cassação de mandato ou até morte. Além disso, pode assumir outros cargos públicos, como liderar uma secretaria. Confira no vídeo acima quais são as funções e responsabilidades de quem ocupa esse cargo.

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