Papo de Eleições discute sabatinas de candidatos da Serra e pesquisas no interior

Após a realização das sabatinas com os candidatos à Prefeitura da Serra, A Gazeta lança o nono episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo. Veja o vídeo no fim do texto.
Esta edição detalha os principais pontos das entrevistas de A Gazeta e CBN Vitória com Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste nono episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo: