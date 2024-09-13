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Eleições 2024

Papo de Eleições discute sabatinas de candidatos da Serra e pesquisas no interior

Nono episódio do videocast traz um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2024 às 18:00

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 18:00

Após a realização das sabatinas com os candidatos à Prefeitura da Serra, A Gazeta lança o nono episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo. Veja o vídeo no fim do texto.
Esta edição detalha os principais pontos das entrevistas de A Gazeta e CBN Vitória com Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).
O episódio também aborda os levantamentos realizados pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta nos municípios de Colatina e Linhares.
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste nono episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo:

VEJA OS EPISÓDIOS ANTERIORES

Papo de Eleições discute pesquisa na Serra e sabatinas com candidatos de Vitória

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